Championnat saison 2021-2022 de Basketball: La Fbba et la Ligue professionnelle parlent du déroulement

Les présidents Ismahinl Onifadé de la Fbba et Arnaud Degla du conseil de gestion de la ligue Professionnelle lors de la conférence de presse

L’édition 2022 de la Ligue professionnelle de basketball va démarrer le samedi 5 Février. A cet effet, la fédération béninoise de basketball et la ligue professionnelle de basketball à travers leur premiers responsables ont tenu une conférence de presse, au Centre Communautaire Éya, pour donner les tenants et les aboutissants de cette compétition.

«Je suis heureux de vous annoncer le début effectif des compétitions de la nouvelle saison 2021-2022», a d’abord commencé le président de la Fbba, Ismahinl Onifadé, d’après qui «cette nouvelle saison s’annonce comme une saison de la révolution du basketball au Bénin». Ceci du fait la nouveauté dans l’organisation du championnat et des activités depuis la base jusqu’au sommet. En effet, le championnat national de basket-ball va être professionnalisé dès cette nouvelle saison qui s’ouvre le samedi prochain. «Nous sommes donc dans la logique de passer par le basketball pour révéler effectivement notre nation », a déclaré le président de la fédération avant de remercier la première autorité en charge du sport au Bénin, le ministre Oswald Homeky qui ne cesse d’accompagner comme cela se doit le comité exécutif pour l’atteint de ses objectifs. «C’est grâce à sa vigilance et à ses conseils que nous avons pu obtenir le grand contrat que nous avons signé avec Mtn pour accompagner le basketball à un niveau très élevé», a-t-il poursuivi. Il n’a pas oublié le Chef de l’Etat grâce à qui la fédération à plus de moyens.

Deux conférences (nord et sud) pour le tournoi des hommes

A sa suite, Arnaud Degla, président du comité de gestion de la Ligue Pro a évoqué les nouveautés par de cette Ligue professionnelle de basketball. «Nous avons aujourd’hui la Ligue professionnelle de basketball hommes et la Ligue professionnelle de basketball dames. Au niveau de la Ligue des hommes, on aura deux conférences. La conférence Nord composée de 7 clubs, et la conférence Sud composée de 7 clubs également. Au niveau des hommes, il y aura 3 phases. La phase de conférence qui se jouera entre les 7 équipes du Nord et entre les 7 équipes du Sud. A l’issue de cette phase, nous allons dégager les 4 meilleures équipes de chaque conférence. Après, il y aura un play-off au niveau de chaque conférence. C’est-à-dire, les 4 meilleures équipes s’affronteront pour dégager les deux meilleures. La 3e phase sera la phase nationale où nous allons choisir un terrain ou un centre pour jouer les demi-finales et finales pour connaitre le champion de la Ligue Pro. Au niveau des dames où, nous avons une équipe au nord et 6 au sud, ça nous fait 7 équipes au total. Ce qui fait que nous aurons un championnat linéaire», a-t-il détaillé.

10 millions de francs Cfa et 5 millions de francs Cfa pour le champion de chaque catégorie

Des deux conférenciers répondant aux questions des journalistes ont évoqué la participation des joueurs étrangers aux différents matchs et aussi le prix réservé au champion dames et au champion homme. « 5étrangers sont autorisés pour être recrutés par chaque club. Ils peuvent jouer le match mais pas en simultané. C’est à dire ils seront chaque fois 2, accompagnés par 3 nationaux sur le terrain», a indiqué le président de la Fbba, Ismahinl Onifadé. Parlant des récompenses, le président du conseil de gestion de la Ligue professionnelle a précisé que «au terme de la saison, un trophée est prévu pour chacun des championnats (Hommes et Dames). Outre cela, est prévu pour le vainqueur chez les hommes une enveloppe financière d’un montant minimum de 10 millions de francs Cfa tandis que la championne chez les dames aura un minimum de 5millions de francs Cfa».

La composition de la Conférence Nord : Real Sport Bbc de Parakou ; Aspal Bbc de Parakou (Championne en titre) ; Bosco Star Bbc de Parakou ; Panthère Bbc de Djougou; Tigers Bbc de Djougou ; Fleche Noire Bbc de Tanguiéta et de Atasport Bbc de Natitingou.

La composition de la Conférence Sud: Elan Coton Bbc de Cotonou ; Energie Bbc de Cotonou ; Aspac Bbc de Cotonou ; Aol Bbc de Cotonou ; Aso Model Bbc de Porto-Novo ; Eternel Bbc de Porto-Novo et de Renaissance Bbc de Cotonou.