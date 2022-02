Réactions suite au drame de Savalou: Wanep-Benin condamne fermement la barbarie

Le Réseau ouest africain pour l’édification de la paix Wanep-Bénin a sorti le 1er février une déclaration intitulée : « Rien ne doit justifier de s’en prendre à la vie des agents des forces de défense et de sécurité ». C’était suite à l’incident survenu à Savalou le 29 janvier 2022. Wanep-Bénin condamne entre autres, les agressions commises sur les forces armées. Selon les informations de la police, Mesmin Kpodekon, responsable de la secte « Azzaël Awouignan » aurait prophétisé la fin du monde, donnant le courage à ses fidèles de perpétrer des actes de vandalisme sur les habitants et leurs biens. Pour mettre fin à ces agissements qui troublent l’ordre public, la police a décidé de réagir, mais l’opération a tourné au drame. Le bilan de cet incident fait état de huit (08) morts dont deux (02) fonctionnaires de la police républicaine. Dans sa déclaration, Wanep-Bénin dénonce avec rigueur toute atteinte à l’intégrité physique et à la vie humaine en particulier celle des agents de force de sécurité. « Rien ne justifie et ne doit de justifier de tel agissement » a martelé Wanep-Bénin. Le réseau exprime sa vive compassion et présente ses sincères condoléances aux forces de sécurité, à leurs familles et à celles des victimes civiles. Il a par la même occasion rappelé aux populations que les forces de défense et de sécurité ont pour vocation de veiller à la sécurité et à l’intégrité des populations et de leurs biens. Il souhaite une vive collaboration entre la police et la population. Il faut rappeler que le gourou de la secte Azzaêl a été arrêté dans le dimanche 30 janvier 2022 dans une localité du département du Zou. La police a également mis la main sur plusieurs de ses complices.

Assise Agossa (Coll)