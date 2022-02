Joseph Djogbénou au sortir de la rencontre entre Talon et les présidents d’institutions : «Il n’y a pas d’inquiétudes à avoir, le pays est sécurisé»

Le président de la Cour constitutionnelle, professeur Joseph Djogbénou rassure les béninois au sujet de la situation sécuritaire actuelle qui constitue une préoccupation majeure. Il l’a fait savoir au cours d’un point de presse à la suite d’un échange avec le chef de l’Etat, le président Patrice Talon le mercredi 02 février 2022. La rencontre a eu lieu au Palais de la présidence avec les présidents des institutions de la République. Les questions nationales et autres qui relèvent des préoccupations internationales étaient au menu. Face à la presse, le président de la Cour constitutionnelle, Joseph Djogbénou a fait le point des discussions. « Bien évidemment, le contexte nous expose et nous prédispose à recueillir les informations les plus importantes que le gouvernement et son chef voudraient bien partager avec nous sur la situation sécuritaire au plan national, au plan régional, sur la situation sanitaire et également sur le fonctionnement des institutions », a-t-il dit avant de faire remarquer d’un point de vue général, la séance de travail s’est bien déroulée. « Nous avons harmonisé nos points de vue et les institutions de la République sont suffisamment informées pour traduire dans la mission qui leur est confiée par la constitution, la prise en compte des intérêts de l’Etat dans la situation qui est la nôtre », a-t-il noté. Il s’est réjoui de ce qu’il n’y a rien à craindre en matière d’insécurité et que les institutions de la République veillent pour la quiétude des populations sur le territoire béninois. « Ce que nous pouvons dire, c’est qu’il n’y a pas d’inquiétudes à avoir. Le pays est sécurisé, le pays fonctionne et le pays est dirigé convenablement. J’invite tout un chacun à savoir garder l’esprit nécessaire de lucidité, de tolérance et de responsabilité, car il y a beaucoup d’informations qui circulent. Les Institutions de la République veillent à la sécurité de chacun et à l’épanouissement de tous…. ».

Alban TCHALLA (Coll)