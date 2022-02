Résurgence des coups d’Etat dans la sous-région: L’ultime appel de Atchadé du parti Les Démocrates

Nourénou Atchadé

« Je voudrais souhaiter que nos dirigeants revoient leur gouvernance. Il y a la gouvernance politique, celle économique ainsi que celle sociale. Lorsqu’un chef d’Etat pratique la dictature, terrorise sa nation et vassalise toutes les institutions. Lorsqu’un chef d’Etat utilise l’armée pour se maintenir au pouvoir, cette même armée se demande si c’est nous qu’il utilise, pourquoi pas nous-mêmes. D’où je crois qu’il faut accepter la concurrence. » Invité il y a peu de la chaine de télévision e-télé, Nourénou Atchadé, premier vice-président du parti Les Démocrates réagissait ainsi sur la résurgence des coups d’Etat qui s’observe depuis quelques semaines dans la sous-région ouest-africaine. C’est une situation que l’ex-député au parlement vit avec amertume. « Ce qui se passe aujourd’hui en Afrique et précisément dans la sous-région est regrettable, parce que nous nous sommes des démocrates et que ce soit la constitution, comme les instruments régionaux, la dévolution du pouvoir se passe par le suffrage universel et non par les armes. » Et de poursuivre avec insistance que « nous en tant que forces de l’opposition, nous n’avons pas d’arme. Notre souhait pour participer à la gestion du pays ne se réside qu’à travers les élections. ». Le responsable démocrate tente toutefois de comprendre le pourquoi cela arrive aujourd’hui dans la sous-région. Il s’en explique : « Lorsque vous êtes de la majorité, moi aussi je l’ai été, et vous faites des lois, il faut avoir deux matelas dorés. Parce que vous pouvez changer de place demain. L’adversaire du jour ne le conçoit pas encore. Ils pensent qu’ils sont puissants aujourd’hui, parce toute l’assemblée est à l’heure guise, ils peuvent modifier les lois, à n’importe quel moment, mais c’est cela qui facilite les coups d’Etat. Et c’est ce que nous ne souhaitons pas… »

Christian Tchanou