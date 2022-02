Amélioration des conditions de vie des travailleurs: Wilfried L. Houngbédji situe l’opinion par rapport à l’échéance de la revalorisation des salaires

Wilfried Houngbédji situe l’opinion

Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji a donné l’assurance sur l’effectivité de la revalorisation des salaires des fonctionnaires béninois. Il l’a fait savoir, le samedi 29 janvier 2022, au cours de la présentation du PAG2 du gouvernement aux militants et sympathisants du parti Moele-Bénin à Dassa-Zoumè. Wilfried Léandre Houngbédji a précisé l’échéance et la proportion dans laquelle les salariés pourront constater une augmentation sur leurs fiches de payement. Selon ses explications, toutes les dispositions sont prises pour que cette annonce du Chef de l’Etat soit une réalité. « Aussitôt qu’il a indiqué au gouvernement la feuille de route, il a mis en place d’un comité ministériel chargé de s’occuper de la question. C’est-à-dire quoi, regarder les agrégats, faire les projections et voir dans quelle proportion on peut relever les salaires sans compromettre l’équilibre budgétaire, sans compromettre le respect de la norme communautaire, que nous disposons aujourd’hui », a-t-il déclaré. Ce qui convient de retenir des explications de Wilfried Léandre Houngbédji est que le comité ministériel est à l’œuvre. Il a profité de cette tribune pour lever le voile sur les travaux qui se mènent afin de fixer le taux de la revalorisation salariale. « Quand ce comité va finir son travail, il va déposer son rapport auprès du chef de l’Etat et au gouvernement qui vont l’apprécier, l’amender et retenir la substance sur la ligne directive de la réforme », a-t-il confié avant de poursuivre que « c’est en ce moment-là qu’on pourra indiquer à l’opinion que voilà la proportion dans laquelle nous pouvons revaloriser les salaires. A partir de tel moment, vous le ressentirez sur vos fiches de payement ». Il a expliqué les raisons qui ont sous-tendu cette décision du gouvernement. « Si on n’avait pas engagé la transformation structurelle de l’économie, on n’aurait pas davantage de marge pour le faire. On ne mobiliserait pas davantage de ressources intérieures comme on l’a fait entre 2016 et 2021 en sachant que nous avons augmenté d’au moins 50% nos capacités de mobilisation interne. A travers des réformes visant à dématérialiser les procédures, sécuriser davantage les recettes de l’Etat », a-t-il soutenu.

Alban Tchalla (Coll.)