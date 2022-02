 Activité politique: Azannaï  refait surface et dégaine encore

Candide Azannaï au cours de la conférence de presse

Le Coordonnateur de la Résistance nationale et président du parti Restaurer l’Espoir, Candide Azannaï, à la faveur d’une cérémonie sobre de présentation de vœux avec ses militants sort du silence et affiche mieux qu’hier sa posture d’opposant farouche contre le régime de la rupture. C’était le lundi 31 janvier dernier. « Que cette année 2022 soit une année clémente et de grandes victoires pour notre cause commune dans l’intérêt supérieur du Bénin » a-t-il souhaité à l’occasion, reprenant à la chaine ses habituelles dénonciations contre le régime de la rupture. Candide Azannaï,parle de « lois liberticides votées à la pelle, de l’exclusion, de la confiscation du pouvoir législatif, du coup d’Etat constitutionnel… ». Et pour lui, l’objectif de sa résistance nationale reste le même et se décline en ces exigences ci-après : « La Réhabilitation de la mémoire des victimes innocentes, le Rétablissement de la Liberté et de l’Etat de droit, la Restauration de la Démocratie, la Sauvegarde des Acquis de la Conférence Nationale, la Réconciliation de la Nation avec elle-même. ». Il n’a pas manqué de réitérer toute sa solidarité à « tous les acteurs politiques qui croupissent dans les geôles ». A propos de l’actualité sous-régionale, Candide Azannaï, pense qu’il serait « inapproprié de ne critiquer que les militaires et de ne pas blâmer les civils qui les ont utilisés pour se maintenir au pouvoir. ». Il fera observer que « c’est à partir de ce genre d’analyse que certains disent qu’il y a des bons et des mauvais coups d’État ». Il invite également les uns et les autres à « interroger l’attitude de deux poids deux mesures de certaines puissances dominantes relativement aux coups d’Etat, aux leaderships corrompus et déviants, totalement aux antipodes des exigences en matière de Démocratie et d’Etat de droit, mais chose curieuse en flagrant contraste avec les valeurs et principes pourtant affichés au fronton de leurs pays.» Candide Azannaï, en appelle de ce fait, « chacun à la vigilance de chaque instant dans la mesure où les réalités qui menacent ailleurs ont déjà franchi nos frontières au propre comme au figuré. »

Christian Tchanou