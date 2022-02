Promotion du sport-boules à Godomey : Sènamy Christelle Dan désormais marraine de l’ASPAG

Sènamy Chistelle Dan en compagnie des cadres et aspagistes vainqueurs du tournoi

Dans la dynamique de se relancer pour de nouveaux défis à compter de cette nouvelle année 2022, l’Association sportive de pétanque de l’arrondissement de Godomey (Aspag) conduite par Victor Gbèdo et Christophe Aïkpa, a jeté son dévolu sur la jeune femme leader, Sènamy Christelle Dan affectueusement appelée DSC pour être la cheville-ouvrière de cette équipe de pétanque. C’est donc sous le crépitement des boules que le premier contact entre DSC et ses jeunes poulains a été établi dans la soirée de ce dimanche 30 janvier 2022, à l’occasion d’un tournoi interne ayant mis en compétition 16 triplettes aspagistes. Accompagnée pour la circonstance du Chef d’arrondissement de Godomey, Igor Alignon, la marraine de l’Aspag a pris le pouls de la compétition et rassuré les boulistes de son soutien indéfectible à accompagner les ambitions de l’Aspag. Un engagement qui passe forcément par l’abnégation des boulistes, une bonne collaboration pour la promotion du sport-boules dans l’arrondissement de Godomey et la participation active de l’Aspag à la grande messe internationale de pétanque qui mettra l’arrondissement de Godomey sous les feux des projecteurs, du 8 au 11 décembre prochain. Il faut noter que l’Aspag a été classée troisième au terme du championnat national de pétanque 2021.

Rastel Dan