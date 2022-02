Inauguration d’un bâtiment à l’Université d’Abomey-Calavi: Le Gouvernement offre de meilleures conditions d’enseignement aux étudiants de la CIPMA-UAC

Vue du bâtiment de la CIPMA

Le bâtiment siège de la Chaire Internationale de Physique, Mathématiques et Application (CIPMA) à l’Université d’Abomey-Calavi a été inauguré ce mardi 1er février 2022, en présence du Recteur de l’Uac Professeur Félicien Avlessi, du Directeur de l’Agence pour la construction des infrastructures du secteur de l’éducation (Acise), Adam Pinto, du Directeur de cabinet du Ministre de l’Enseignement supérieur Professeur Rogatien Tossou, des enseignants et étudiants de la CIPMA-UAC.

Toutes les parties d’ouvrage du bâtiment sont réalisées dans les règles de l’art afin d’offrir de meilleures conditions d’enseignement aux enseignants et étudiants du CIPMA. Le joyau réalisé en 13 mois, est un bâtiment de type R+3 avec une toiture terrasse accessible ayant une emprise au sol de 489,97m², déployé sur 4 niveaux ayant une surface totale construite de 2 606,57m² pour un coût global de 633 918 355 FCFA. Il est construit en maçonnerie et béton-armé avec des revêtements muraux et sols en enduits ciment et en carreaux grès cérame pour les planchers et en carreaux faïences pour les murs des toilettes. Le siège de la CIPMA est composé de 32 bureaux, 2 grandes salles de cours, 3 salles moyennes de cours, une bibliothèque, une salle de réunion, 2 blocs de toilettes et un hall par niveau, un grand hall découverte au 3ème étage et 2 parkings au rez-de-chaussée.

Rastel DAN