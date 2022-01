Reconnaissance de mérite par le Gouvernement: Les performances de l’athlète paralympique Lucienne KIKISSAGBÉ honorées

La photo de famille à l’issue de l’audience

Lucienne KIKISSAGBE est une athlète béninoise, spécialiste de para badminton en fauteuil roulant, de basket en fauteuil roulant et également de tennis de table en fauteuil roulant. En Novembre 2021, elle a obtenu une double médaille, lors d’un tournoi international tenu en Ouganda. Au cours de la compétition, elle a d’abord, joué en solo face à ses adversaires jusqu’en finale et a fini deuxième de sa catégorie, avec une médaille d’argent. Elle va ensuite s’associer à une athlète Ghanéenne de sa catégorie pour un duo et finir également deuxième, avec une seconde médaille d’argent. Une performance que le Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance, Véronique TOGNIFODE, et son collègue des Sports, Oswald HOMEKY, ont décidé de saluer en recevant l’athlète en audience, dans l’après-midi du Mardi 25 Janvier 2022, au cabinet du MASM, en présence du président de la Fédération des Associations des Personnes Handicapées et le président du comité national para-olympique du Bénin. A cette occasion les Ministres ont exprimé à l’athlète hors pair, les félicitations, les encouragements et le soutien du Gouvernement et de toute la Nation béninoise avant de lui transmettre des présents (des béquilles et fauteuil roulant). Pour la Ministre TOGNIFODE, cette victoire doit être vue par les femmes, en général, et en particulier, celles handicapées, comme un symbole d’espoir à toujours persévérer dans leur passion. « Le travail et la confiance en soi sont la clé du succès», a-t-elle indiqué pour réitérer sa fierté à Lucienne KIKISSAGBE. Le Ministre Oswald HOMEKY, pour sa part, a laissé entendre que ces succès donnent raison au Gouvernement qui investit énormément dans le sport, toutes disciplines confondues. Présent, le président de la Fédération des Associations des Personnes Handicapées du Bénin et du Comité national para-olympique du Bénin, Abdel Rahman Ouorou Barrè, a remercié les autorités pour ce geste avant que Lucienne Kikissagbe, à son tour n’exprime sa joie pour cette reconnaissance que lui témoigne le Gouvernement. Elle a ensuite pris l’engagement de travailler davantage pour honorer le Bénin.

Anselme HOUENOUKPO