Échange de vœux à la mairie d’Abomey-Calavi: Le Maire Angelo Ahouandjinou se lance dans de nouvelles perspectives

Comme à l’accoutumée, le propriétaire de l’hôtel de ville d’Abomey-Calavi, Angelo Evariste Ahouandjinou a échangé les vœux avec le personnel administratif de la mairie, les conseillers communaux, les représentants des services déconcentrés de l’État, le corps militaire constitué, les représentants des organisations de la société civile et les chefs religieux de la commune d’Abomey-Calavi. C’était ce jeudi 27 janvier 2022 dans la salle du peuple de la mairie.

Le Commandant J’aime Kounoudji pour le compte du corps militaire constitué, Fulgence Aguiar des syndicats de la mairie, Le Secrétaire Général Adjoint de la mairie, monsieur César Hounhoui, Marcellin Declounon porte-parole des conseillers communaux et le porte-parole des chefs d’arrondissement, Christophe Ayissi ont sacrifié à la tradition en passant en revue les différentes actions menées par le maire l’année écoulée, et ont exprimé leurs attentes pour 2022. Le Commandant J’aime Kounoudji a félicité le Maire et son conseil pour l’attention et la bonne collaboration dans le secteur de la sécurité. Le porte-parole des syndicats de la mairie, Fulgence Aguiar, pour sa part a témoigné des efforts consentis par le Maire et son conseil communal pour l’amélioration des conditions de travail des agents de la mairie.

César Hounhoui, Secrétaire Général Adjoint de la mairie, au nom du personnel administratif de la mairie, a vendu les mérites du Maire et son conseil communal, qui travaillent inlassablement pour l’atteinte des résultats escomptés, gage du développement de la commune d’Abomey-Calavi.

« Hisser la commune d’Abomey-Calavi au premier rang doit être la détermination du Maire et des membres du conseil communal ». C’est du moins ce que témoigne le porte-parole des conseillers communaux, Marcellin Declounon. Le porte-parole des chefs d’arrondissement, Christophe Ayissi, témoigne du leadership du Maire et réitère l’engagement des chefs d’arrondissement à le soutenir pour l’atteinte des résultats escomptés.

Enfin, les représentants des têtes couronnées et chefs religieux, ont exprimé leur satisfaction et encouragent le Maire et son conseil communal à aller de l’avant. Ils n’ont pas manqué aussi d’exprimer leur accompagnement spirituel.

En réponse à chacune de ces interventions, le Maire Angelo Evariste Ahouandjinou, a formulé les vœux en retour à tous les participants. « Je vous remercie pour les vœux que vous venez de formuler à l’endroit des membres du conseil communal d’Abomey-Calavi et de moi-même. Je voudrais présenter à chacun d’entre vous les vœux, les meilleurs pour cette année 2022. Les vœux de santé et de pleine réussite dans vos activités. Je tiens à associer à ces vœux, l’ensemble des acteurs qui nous accompagnent dans la concrétisation des actions de développement au bénéfice des populations de notre commune. Je voudrais vous rassurer que j’ai pris bonne note de vos attentes exprimées pour le compte de cette année 2022. Je partage en effet, pleinement votre ambition commune visant l’amélioration de vos conditions de travail et je réitère solennellement ma disponibilité à œuvrer dans ce sens », a déclaré le Maire Angelo Evariste Ahouandjinou.

De belles perspectives pour l’année 2022

Toujours dans son allocution, le Maire Angelo Ahouandjinou a dévoilé son objectif pour l’année 2022. A l’en croire, c’est une année de la mise en œuvre des nouvelles réformes administratives au plan local. Le Maire souhaite donc la disponibilité de tous en vue de relever les nouveaux défis liés désormais au statut particulier de la commune. « Le conseil communal et moi-même prennent solennellement notre engagement à œuvrer dans le cadre de la définition des politiques locales en adéquation avec les orientations nationales en vue de faire de notre chère commune, la vraie vitrine de notre département et de la hisser toujours au rang des grandes villes de notre pays. Cette ambition et ce rêve, je voudrais qu’il soit épouser par tous celles qui et ceux qui exercent une parcelle de responsabilité au niveau de notre commune dans le processus démocratique en cours au niveau communal », a-t-il notifié.

Pour finir, Angelo Ahouandjinou a mis à la connaissance des participants quelques perspectives privilégiées que son conseil communal et lui comptent réaliser en 2022 dont : le programme spécial d’aménagement hydro-agricole et pastoral de Kpanhoun, le projet de construction d’un centre de tri et de compostage des déchets solides et urbains, le projet de construction d’un grand centre hospitalier à Godomey, le projet « Ma ville intelligente » composée du renforcement de l’éclairage public, de partage d’accès à internet, des panneaux publicitaires de grandes dimensions et de la digitalisation de l’administration communale. De grands défis attendent le Maire Angelo Evariste Ahouandjinou et ses conseillers

Assise Agossa (Coll)