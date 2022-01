Exécution des chantiers routiers au Bénin depuis 2015: Jacques Ayadji satisfait de la qualité des travaux et félicite les missions de contrôle

Le Directeur général des infrastructures, Jacques Ayadji a exprimé sa satisfaction totale par rapport à la qualité des chantiers routière au Bénin à l’ère de la rupture depuis 2016.

Au terme d’une visite de chantier qui l’a conduit sur l’axe Kétou-Savè-Okéo, le DGi a fortement élevé la voix pour saluer la bonne exécution des travaux routiers. Dans une intervention depuis Okéo, Jacques Ayadji a exposé les qualités des infrastructures sous le régime de Talon.

En effet, à la tête d’une délégation, Jacques Ayadji a récemment visité le chantier de construction de la route Kétou-Savè jusqu’à la bretelle Savè-Okéo. Le but de cette descente était de constater l’évolution des travaux et de s’imprégner des difficultés des populations. Il s’est dit aussi satisfait de l’entreprise brésilienne CCE en charge des travaux qui tente d’exploiter toutes les pistes et tous les moyens nécessaires pour respecter le délai prévu dans le contrat.

Le respect du délai et le travail abattu ont capté l’attention du directeur général des infrastructures, des autorités administratives et la population de Savè. Cette prouesse n’a pas été sans obstacles. Maints problèmes ont entravé les activités mais ont eu des solutions. « Nous avons eu des difficultés qui ont fait que nous avons pris du retard pour lancer les travaux de libération des réseaux de différentes formes » a laissé entendre le directeur de CCE. Il promet qu’il donnera le meilleur de lui-même avec son entreprise pour terminer ces travaux dans le délai. Jacques Ayadji a félicité à cette occasion non seulement l’entreprise CCE et a surtout décerné un satisfécit la mission de contrôle pour le suivi rigoureux du chantier. « Je félicite l’entreprise pour le travail professionnel qu’elle est en train de faire, je félicite aussi la Mission de contrôle parce que le vrai artisan des chantiers c’est la mission de contrôle parce que c’est ce qu’ils demandent de faire que l’entreprise exécute ».

Jacques Ayadji a également exhorté les ouvriers, techniciens divers et responsables en charge de ce chantier à poursuivre sur cette bonne lancée puisque selon lui, le président de la République Patrice Talon tient à la qualité des travaux et au respect du délai contractuel.

Assise Agossa (Coll)