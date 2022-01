Instabilité politique au Burkina-Faso: La ferme condamnation de Louise Mushikiwabo

La secrétaire générale de la Francophonie a fait une déclaration le lundi 24 janvier 2022 sur la situation qui prévaut au Burkina-Faso avec l’arrestation du Président Kaboré ainsi que de quelques membres de son gouvernement. Elle condamne fermement cette tentation de prise de pouvoir par les forces armées et appelle au dialogue. Dans ladite déclaration, elle affirme suivre avec attention l’évolution de la situation. Pour elle, ces actes qui se conjuguent de jour en jour en Afrique de l’Ouest vont à l’encontre des engagements pris par les Etats et gouvernements dans la déclaration de Bamako. « Au cours de ces 22 derniers mois, l’Afrique de l’Ouest a connu plusieurs coups d’Etat militaires. Ces situations de violence, de non-respect des principes démocratiques et d’atteinte aux droits de l’homme et à la vie humaine sont contraires aux engagements pris par nos Etats et gouvernements dans la déclaration de Bamako, texte politique fondateur de notre organisation. Elles ne sont tout simplement pas acceptables » regrette la secrétaire générale de la Francophonie. Elle en appelle au dialogue politique pour résoudre les contestations et à honorer à tout instant la vie humaine. Louise Mushikiwabo n’ pas manqué de rassurer de la disponibilité de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) pour un retour rapide au fonctionnement normal des institutions républicaines du pays. A noter que, Le président burkinabè Roch Kaboré a été arrêté par des forces militaires dans la journée du lundi 22 janvier après des tirs qui ont plané sur son domicile la veille. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba qui a conduit les opérations a pris les commandes du pays dans la même journée, à travers une déclaration à la télévision nationale. Malgré les réactions des institutions et organisations internationales, le désormais ex-chef de l’Etat du Burkina-Faso Roch Kaboré n’a pas encore été libéré.

Agossa Assise (Coll)