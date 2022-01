Magouille observée dans les services rendus par les agents de l’administration publique: Talon sort l’arme de la lutte efficace contre la corruption

Le secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbedji a échangé avec les professionnels des médias sur les sujets qui sèment la polémique au Bénin. C’était ce vendredi 21 janvier 2022 au siège du groupe de presse Le Béninois Libéré que l’homme a effectué sa descente.

Dans un nouvel échange avec les hommes de la presse, le secrétaire général adjoint du gouvernement a donné des clarifications sur certains sujets dont le sens concret du « hautement social » de Talon, la création à la Présidence de la République d’une cellule d’analyse des plaintes et dénonciations, l’extension du programme national d’alimentation scolaire pour les 5 prochaines années avec un budget de plus 153 milliards de francs CFA. Sur le sujet des recrutements, il a exposé les différents domaines de recrutement. « En 2021, le président dans sa campagne, avec sa colistière ont prévu qu’on recruterait sur le mandat 3000 agents de santé tous corps confondus et au bout de 2 à 3 mois dans le nouveau quinquennat, ils avaient déjà recruté plus de 1600 agents, soit plus de 50%. Mieux, on a lancé un autre programme spécifique et on a recruté 350 autres agents tous corps pour un projet d’une durée de 03 ans. On a prévu qu’on recruterait 2000 agents de sécurité pour la police et l’armée ou il est prévu 2000 recrutements chaque année sur 4 ans, la rentrée passée on a recruté plus de 4000 nouveaux aspirants ajoutés à ceux dont les contrats ont été reconduits. Avec ça, on est à peu près à 28000 aspirants déployés. On a lancé le recrutement de 100 auditeurs de justice déjà en fonction. A tout cela s’ajoutent les cantines scolaires dont l’ambition est de couvrir tout le Bénin. Tout ça, c’est du social » a-t-il laissé entendre. Selon lui, le social dont parle le gouvernement de la rupture se consacre à des œuvres concrètes visant l’épanouissement des personnes. Dans ce social est également incluse la répartition en cours de près de 20 milliards dans plus de 3000 entreprises pour réparer un tant soit peu les revers de la Covid-19. Cette aide se fait un peu partout sur le territoire que ce soit les entreprises formelles et informelles qui ont moins de 50 employés, a-t-il fait comprendre.

En ce qui concerne les cantines scolaires, le SGA informe que l’objectif était d’atteindre 100 % d’ici à la fin du quinquennat et c’est pour ça que 153 milliards sont prévus pour couvrir cette ambition. Léandre Houngbédji a également évoqué le sujet des taxes au Bénin et la création de la cellule d’analyse des plaintes et dénonciations. A le croire, aucune taxe n’a encore été ajoutée à quoi que ce soit au Bénin si ce n’est pas la cherté de la vie dû à l’effet pervers de la Covid-19.

Dans sa détermination à préserver les finances publiques, le gouvernement a imaginé un dispositif central de recueil de plaintes et de dénonciations à l’encontre de tout agent public, quel que soit son niveau de responsabilité. Avec cette structure organisationnelle, aucune plainte ne sera étouffée par un agent public dénoncé. La cellule ne va s’occuper que des plaintes liées aux entreprises publiques, a-t-il précisé « La création de la cellule d’analyse des plaintes et dénonciations vise à lutter efficacement contre la corruption en assainissant les services publics au Bénin. Elle recevra les plaintes de tout citoyen en cas de magouille observée dans les services rendus par les agents de l’administration publique. La cellule aura à sa tête un coordonnateur et un comité de supervision de cinq membres. La plateforme de la cellule est en cours de conception et une ligne verte sera ouverte pour les plaintes, le croire. Léandre Houngbédji a aussi réagi sur des attaques terroristes qui prévalent au Bénin, rassurant que le gouvernement œuvre inlassablement pour lutter contre le terrorisme.

Assise Agossa (Coll.)