Élevée au rang de commandeur de l’Ordre national du Bénin: L’He Chantal Ahyi reconnaissante envers ses mandants

Les députés de la 8ème législature ont été reçus dans divers ordres conformément à la loi n°2002-17 du 07 février 2007, modifiant l’article 2 de la loi n°94-029 du 03 juin 1996, portant réorganisation de l’Ordre national du Bénin. C’était le vendredi 14 janvier 2022 à l’intérieur du Palais des gouverneurs sous la bienveillante houlette de la vice-présidente de la République, grande chancelière de l’Ordre national du Bénin, Mariam Chabi Talata Zimè.

Ils sont au total 70 députés à être élevés au grade de commandeur de l’ordre national et cinq autres dont le président de l’Assemblée Nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou, au grade de Grand officier de l’ordre national du Bénin. Parmi les 70 députés de cette 8ème législature figure Chantal Dédévi Eugénie Ahyi, la députée de la 16ème circonscription électorale est élue sous la bannière du parti Bloc républicain présidente de la commission du football féminin au sein du Comité exécutif de la Fédération béninoise de football (Fbf). Femme battante et rigoureuse, la première directrice de la chaîne privée Canal 3 est titulaire d’une licence en psychologie obtenue à l’Université Houphouet Boigny d’Abidjan. Au sortir de cette cérémonie, l’ex hôtesse de l’air de l’ex Air Afrique n’a pas hésité à livrer ses impressions.

« Mes premières impressions sont très bonnes après cette cérémonie de décoration qui a été très bien organisée. Comme vous le voyez bien, nous venons de prendre encore plus d’énergie pour être sans relâche au service de la Nation. La République aujourd’hui a su nous dire Merci et a su reconnaître les efforts que nous faisons depuis que nous sommes là» a laissé entendre la députée. Selon elle, cette distinction est grâce à leurs mandants qui ont fait qu’ils sont à l’Assemblée. « Nous dédions justement cette distinction à nos mandants, puisque ce sont eux qui nous ont envoyé ici. Ceci, pour leur dire que tant qu’il y aura des choses à faire, tant que la République est debout, nous serons debout à leurs côtés pour la République. Nos mandants nous ont envoyé au parlement dans un objectif très précis. C’est de faire en sorte que le Programme d’actions du gouvernement 2 (Pag 2) pour lequel nous avons assisté à une séance, où pratiquement 13 milliards ont été mis à la disposition du gouvernement pour le développement de notre pays, soit une réalité. Il est donc clair que chaque citoyen avec sa compétence, se doit d’accompagner le chef de l’État, pour que le Bénin amorce véritablement le développement, pour concrétiser la vision du chef de l’État » a-t-elle expliqué.

Elle a également exprimé sa gratitude à l’endroit de ses collègues de l’Assemblée nationale pour l’accompagnement quotidien dans la tâche dans la maison.

Assise Agossa (Coll.)