Burkina Faso: Les militaires annoncent avoir pris le pouvoir

Après plusieurs heures d’attente les militaires putschistes annoncent avoir pris le pouvoir. Dans une déclaration faite à la télévision nationale cet après midi, ils ont indiqué la fin du pouvoir de Roch Christian Marc Kaboré, la dissolution du gouvernement, de la constitution et de l’Assemblée nationale, la fermeture des frontières et l’instauration d’un couvre-feu. Placé sous la bannière d’un Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, le groupe des putschistes est dirigé par le lieutenant colonel Paul-Henri Damiba, le chef de la junte militaire. Le Président Kaboré reste sous la garde de la gendarmerie qui n’a pas annonce son ralliement à la junte. Nous suivons toujours cette actualité pour vous…