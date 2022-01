Combat politique et législatives 2023: Eric Houndété rassure les militants Démocrates et lance des défis

Le leader du parti ‘’ les démocrates’’ Eric Houndété a confirmé à ses partisans sa participation aux législatives 2023. C’est lors de la présentation des vœux du parti aux militants et au peuple béninois que le président de cette formation politique s’est exprimé ce mercredi 19 janvier 2022.

La formation politique Les Démocrates présidée par Eric Houndété prendra part aux prochaines législatives. C’est du moins ce qu’on peut retenir de l’annonce des responsables du parti. « Nous souhaitons que ces élections soient justes et transparentes » affirme le premier vice-président, Nourénou Atchadé. Il a exprimé au nom des militants le soutien du parti à leur candidate à la dernière élection présidentielle, Reckya Madougou condamnée à 20 d’emprisonnement pour atteinte à la sureté de l’Etat. Devant les membres du parti, il a donné son envie de voir libérer leur candidate à l’élection présidentielle d’avril 2021. Cette cérémonie de présentation de vœux a connu la présence du bureau exécutif national, des responsables des différentes structures du parti, notamment ceux du Littoral et de l’Ouémé, ainsi que la presse. Il faut rappeler qu’avant la cérémonie de présentation de vœux de nouvel an du président Eric Houndété, les leaders politiques Alassane Tigri et Patrick Djivo avaient également rassuré les militantes, militants et sympathisants du parti Les Démocrates (LD) dans leur région quant à la détermination de leur parti, à participer aux élections législatives.

Assise AGOSSA (Coll.)