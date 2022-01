Validation et lancement du Plan de Travail Annuel 2022: La Mairie de Cotonou opte pour une bonne exécution de son budget

Pour éviter la navigation à vue, la Mairie de Cotonou a procédé à la validation de son Plan de Travail Annuel (PTA) pour le compte de l’année 2022. Ledit plan a aussitôt été officiellement lancé après son approbation.

C’est ce lundi 17 janvier 2022 que la Mairie de Cotonou a procédé, à l’occasion d’un atelier, à la validation et au lancement officiel de son Plan de Travail Annuel (PTA) pour le compte de l’année 2022. En procédant au lancement officiel des travaux dudit atelier, le deuxième adjoint au Maire Gatien Adjagboni, a souligné l’importance de cet outil dans la mise en œuvre du plan d’exécution budgétaire. En présence des directeurs techniques et cadres de l’administration municipale en charge de la gestion des crédits, le deuxième adjoint au Maire a attiré l’attention des participants sur les défis majeurs à relever au cours de cette année budgétaire, notamment la mise en œuvre des projets structurants pour la modernisation de la ville. En invitant tous les acteurs impliqués dans la gestion des crédits à une grande synergie, Gatien Adjagboni leur a recommandé d’avoir la conscience professionnelle afin de permettre à l’administration de réaliser ses objectifs. Et pour y parvenir, le deuxième adjoint au maire, a saisi l’occasion de cet atelier pour rassurer l’assistance en ces termes : « en travaillant en synergie, nous aurons les meilleurs résultats ». Très déterminé à avoir à terme des résultats satisfaisants, en évaluant surtout les responsables suivant les nouvelles lignes définies, Gatien Adjagboni a annoncé que des lettres de mission seront officiellement remises aux directeurs et responsables techniques qui, à leur tour, vont remettre des contrats d’objectifs aux différents chefs de services placés sous leur tutelle. Au terme de cet atelier, les gestionnaires de crédits de la mairie de Cotonou ont formellement pris l’engagement de redoubler d’ardeur afin de corriger les imperfections constatées dans la mise en œuvre du PTA écoulé et d’atteindre un meilleur taux d’exécution pour le budget 2022.

Cette validation suivi de lancement de l’exécution du PTA permet de doter la Ville des outils d’opérationnalisation du budget et par la suite le Plan de Passation des Marchés (PPM) pour prévenir la navigation à vue. Ledit exercice de validation du PTA intervient après le vote du budget primitif en novembre et son approbation par l’autorité de tutelle en décembre 2021.

Assise Agossa (Coll.)