Reconnaissances suite à la nomination de l’ambassadeur Bagoudou: La mouvance fortement mobilisée à Tchaourou pour prier Dieu

A l’initiative de l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Bénin près le royaume de l’Arabie Saoudite, Adam Bagoudou, un monde impressionnant a imploré les grâces de Allah sur le Bénin et ses dirigeants avant le départ de l’ambassadeur pour sa nouvelle mission. C’était ce dimanche 16 janvier 2022 à la mosquée Kabassi de Tchaourou.

Le Bénin est toujours à l’esprit du nouvel ambassadeur du Bénin près le royaume de l’Arabie Saoudite. Avant son départ, l’ancien député de la huitième législature a prié pour le bénin et pour le président Patrice Talon pour des prières de santé, longévité et inspiration pour la continuité de ses actions de développement du Bénin. La population de la commune de Tchaourou en particulier et celle de la 8è circonscription électorale en général étaient présente à la mosquée Kabassi.

Un collège d’autorités politico-administratives a également fait le déplacement. Il s’agit entre autres des honorables Robert Gbian, Mariama Baba Moussa, Séibou Assan, Barthélémy Kassa, Bio Sounon Bouko, Nouhoum Bida, Orden Aladatin, Sèdami Fagla, Sofiath Tchamou, Awaou Bissirou, Joseph Anani, Nathanael Sokpoekpe, Nazaire Sado, le préfet Djibril Mama Cissé, les maires Jonathan Awo, Inoussa Zimé Chabi, Daouda Orou Méré. Des autorités telles que Charles Toko, Eusèbe Dossoumon, Mariétou Tamba, Francis Gbian, Dramane Karim, Théophile Worou, Taïrou Kabassi, Idrissou Bako ainsi que les têtes couronnées, sages, notables et autorités religieuses ont répondu à l’appel de l’ambassadeur. Des prières ont été dites pour la paix et la prospérité dans le pays.

Il faut rappeler que L’ancien député du Bloc républicain a récemment échangé avec le président de la Haac Prospère Moretti sur la mission que le pays lui a confié à Riyad. Il a rassuré le président de la Haac qu’ils vont travailler, pour prospecter toutes les opportunités dans le cadre de la coopération de renforcement de partenariat pour dynamiser la position du Bénin au sein du réseau des instances africaines de régulation de la communication( Riarc) et celui de la présidence des Réseaux de régulation des médias des pays islamiques.

Assise AGOSSA (Coll.)