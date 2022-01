Prise en charge des patients béninois en France: Le Gouvernement poursuit le partenariat avec Paris Hospital Foundations (PHF)

De nouvelles dispositions ont été prises pour l’amélioration continue des prestations et de l’optimisation des coûts des évacuations sanitaires. En effet, au terme de la rencontre des membres du gouvernement ce mercredi 12 janvier 2022, il a été constaté une bonne exécution du contrat de prestations de services entre Paris Hospital Foundations (PHF) et le Gouvernement du Bénin pour la coordination des évacuations sanitaires et la prise en charge des patients béninois en France. Il ressort de cette rencontre que ce partenariat stratégique a effectivement permis d’alléger et de dématérialiser les procédures administratives, de sélectionner les patients réellement éligibles, d’améliorer la qualité de la prise en charge puis de réduire de manière substantielle les coûts des évacuations sanitaires. Ainsi, de janvier 2018 à janvier 2021, 347 patients ont été enrôlés par PHF généralement pour des affections cardio-vasculaires et les cancers. Pendant la durée du contrat, il a été observé une promptitude dans le processus d’évacuation sanitaire et un niveau appréciable d’efficacité opérationnelle de la gestion du dossier des patients, depuis la prise de rendez-vous jusqu’à l’offre de soins de qualité. Satisfait des fruits de cette coordination des évacuations sanitaires entre Paris Hospital Foundations (PHF), le Conseil a instruit le ministre de la Santé à l’effet de prendre toutes dispositions requises en vue de l’amélioration continue des prestations et de l’optimisation des coûts.

Alban Tchalla (Coll.)