Loi portant protection et promotion de la femme: Claudine Prudencio félicite Talon et met en garde les auteurs des violences

La présidente de l’Institut de la Femme, Claudine Afiavi Prudencio s’est exprimée suite à la promulgation par le chef de l’État, le président Patrice Talon de trois importantes lois dédiées à la promotion et la protection de la femme au Bénin. Dans son message, elle a montré toute sa satisfaction et a rendu hommage au chef de l’État pour sa clairvoyance et sa volonté à promouvoir les femmes béninoises. « Cette promulgation est un acte ultime posé qui traduit la concrétisation de sa politique inégalée en faveur de la protection et de la promotion de la femme », fait-elle savoir. Ce qui selon ses explications va contribuer à renforcer les dispositifs de répressions des violences faites aux femmes avec des sanctions pénales à la hauteur des victimes. Elle a invité à cet effet, les acteurs qui luttent pour cette cause noble à maintenir le cap de la dénonciation des violences aggravées à l’égard des femmes. Par ailleurs, la présidente de l’Institut de la Femme a rassuré que l’institution dont elle a la charge, a toutes les prérogatives pour poursuivre en justice les auteurs de ces violences exercées sur la gent féminine. A noter qu’il s’agit de la loi portant disposition spéciale de répression des infractions commises à raison du sexe et de protection de la femme en République du Bénin, de la loi modifiant et complétant la loi relative à la santé sexuelle et de reproduction et la loi portant code de la famille en République du Bénin.

Alban Tchalla (Coll.)