Assemblée nationale: Les députés adoptent la loi-cadre sur l’enseignement technique et la formation professionnelle

Conformément à l’invitation du Président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou, les députés étaient en plénière ce mardi 11 janvier 2022 au palais des gouverneurs à Porto-Novo. A cette occasion, ils ont examiné et adopté la loi N° 2022-01 portant loi-cadre sur l’enseignement technique et la formation professionnels en République du Bénin. C’est la commission en charge de l’éducation présidé par l’honorable Aké Natondé qui a présenté le rapport sur le dossier en étude. Ce rapport renseigne que l’actuelle loi abroge certaines dispositions de la loi No 2003-17 du 11 novembre 2003 portant orientation de l’éducation nationale et introduit par la même occasion plusieurs innovations telles que : la mise en place d’une approche éducative inclusive et holistique ; le pilotage de l’enseignement et la formation techniques et professionnels en collaboration avec le secteur privé ; la régulation des flux en inversant la tendance en faveur de l’enseignement et la formation techniques et professionnels ; le mode de gouvernance pédagogique et administrative ; l’arrimage de l’enseignement et la formation techniques et professionnels.

Représentants le gouvernement à l’examen de ce dossier à l’Assemblée nationale, le ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle et son collègue Gaston Dossouhoui du ministère de l’Agriculture ont exprimé leur gratitude aux députés pour le travail abattu en amont et qui a conduit à l’adoption de la présente loi. Signalons que la loi cadre sur l’enseignement technique et la formation professionnelle en République du Bénin est composée de 56 articles répartis en 5 chapitres.

Au cours de la même séance plénière, les députés ont examiné et adopté le projet de loi portant autorisation de ratification de la Convention portant création de l’Alliance Mondiale des terres arides. Cette Convention a pour objectif global de renforcer la sécurité alimentaire des États membres en améliorant leur capacité individuelle de prévention et de gestion des crises alimentaires à travers l’entraide et la coopération tout en se basant sur les ressources individuelles ou collectives si nécessaires. Plus loin, la Convention entend améliorer et développer les capacités individuelles et collectives afin de faire face aux risques de pénurie alimentaire ; commissionner des recherches et mettre en œuvre des mesures visant à développer de nouvelles solutions aux problèmes de sécurité alimentaire et enfin faire déployer une assistance mutuelle dans les circonstances exceptionnelles.

A noter que la Convention portant création de l’Alliance mondiale des terres arides comprend un préambule et 26 articles répartis en 09 chapitres.

Fidèle KENOU