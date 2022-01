Lutte contre l’insalubrité: La SGDS-SA et la Jci facilitent la gestion des déchets aux écoliers de l’Epp Agori

Permettre aux écoles du Grand Nokoué d’avoir de cadres bien assainis. C’est la vision de la Jci Abomey-Calavi Pioneer qui a fait don de poubelles homologuées à l’Ecole primaire publique d’Agori d’Abomey-Calavi, et de la Société de gestion des déchets et de la salubrité (Sgds) a initié les écoliers à l’utilisation judicieuse desdites poubelles.

En effet, les deux structures ont à cœur le maintien au propre des lieux d’éducation du grand Nokoué. C’est alors qu’après le don, la séance de sensibilisation s’est déroulée le mardi 11 janvier 2022 dans l’enceinte de l’établissement. Et au cours de celle-ci, il a été question de montrer aux apprenants comment doit se faire le tri des déchets ; comment entreposer les déchets dans les poubelles, surtout qu’il s’agit de poubelles homologuées. Pour Pierre Dossa Superviseur à la Sgds-Gn, la propreté de l’école constitue une préoccupation majeure. Car, c’est la propreté du cadre de vie qui permet d’être en bonne santé. «Le but ultime d’une gestion saine des déchets est la préservation de la santé des populations et de l’environnement dans lequel elles vivent. Et la bonne gestion des poubelles participe à la propreté de votre école, ce qui vous permettra d’être toujours en bonne santé», a conseillé aux enfants le superviseur. «Vous voyez ces poubelles, elles ne doivent pas contenir de l’eau, ni du sable. Mais rien que les feuilles usées, les sachets et autres déchets qui n’abimeront pas les poubelles. Donc nous devons bien faire le tri des déchets que nous déposons dans les poubelles», a-t-il précisé avant de confier que les dispositions sont prises pour que ces poubelles soient vidées régulièrement. Présente à cette séance, Jéronyme Chabi, également superviseur de la Sgds a salué la qualité d’écoute des apprenants. «A voir leur réaction, on se rend compte qu’ils ont bien assimilé les explications données au cours de cette sensibilisation. Nous attendons d’eux qu’ils les mettent en pratique », a-t-elle souligné. Quant au Directeur du Groupe A de l’Epp Agori, Rémi Tcheka, il a remercié la Sgds pour cette sensibilisation. Il affirme que l’appui de la Sgds va beaucoup aider à garder les poubelles en bon état. «Vous savez, avec les enfants, tout est possible. Ils peuvent mettre tout dans ces poubelles. Mais je pense qu’avec cette séance, ils ont compris ce qu’il faut déposer dans les poubelles », a-t-il déclaré tout en souhaitant que les agents collecteurs fassent véritablement le tour comme il faut pour que ces poubelles ne débordent pas de déchets. «Ce qui irait contre l’objectif que nous visons tous. Celui d’avoir un cadre de vie propre et sain», a-t-il conclu.

Anselme HOUENOUKPO