Réalisation du programme d’action gouvernementale du second quinquennat: Plusieurs mesures annoncées pour la viabilisation de la Zone Economique de Glo-Djigbé

Réuni en conseil des ministres ce mercredi 5 janvier 2021, le Gouvernement du Chef de l’Etat Patrice Talon a mis le pied sur l’accélérateur en ce qui concerne la réalisation des études de relevés et d’évaluation des biens impactés par le projet de parc solaire et d’extension de la Zone économique spéciale de Glo-Djigbé. Avec le démarrage des aménagements de la portion prioritaire du site du projet portant sur une superficie de 400 hectares, il s’est avéré nécessaire d’étendre la viabilisation des lieux à d’autres sections du périmètre de la Zone économique spéciale. Ainsi donc, le Gouvernement Talon a marqué son accord pour l’accomplissement de certaines mesures entrant dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre du projet. Il s’agit de : la mise à disposition d’une superficie de 1 240 hectares retenue pour faire l’objet d’études de relevés et d’évaluation des biens impactés, d’un site d’environ 1 200 hectares pour abriter un parc solaire destiné à la desserte d’appoint de ladite zone en énergie électrique et qui la rendrait neutre en carbone. La phase pratique de ces diligences sera bientôt effective à travers la signature des contrats de marché avec les entreprises sélectionnées.

Rastel DAN