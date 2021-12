Décès en Afrique du Sud de Mgr Desmond Tutu: Le Pdt Soglo rend un vibrant hommage à son colistier du prix de la démocratie en Afrique

L’ancien chef d’Etat béninois, Nicéphore Dieudonné Soglo

Les grands de ce monde, y compris le premier président du renouveau démocratique du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo, en passant par de nombreux chefs d’État, rendent un hommage planétaire, à Mgr Desmond Tutu décédé le 26 décembre dernier. Très lié au regretté, pour avoir été son colistier en 1990 à New York, lors de la mémorable cérémonie de remise du prix de la démocratie en Afrique, le Président Nicéphore Dieudonné Soglo rend un vibrant hommage à feu Desmond Tutu à qui il est lié par le destin d’un prix international qui leur a été décerné en 1990 aux USA.

L’ancien président du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo est totalement affecté par la disparition de son colistier: « Je viens d’apprendre avec une profonde tristesse la mort du très vénéré et respecté Archevêque du Pape, prix Nobel de la paix, le très estimé Monseigneur Desmond Tutu. » écrit -il.

Le choc de la disparition de Mgr Desmond Tutu est si violent que Nicéphore Dieudonné Soglo se souvient comme si c’était hier, la mémorable cérémonie de distinction à laquelle il était avec Mgr Desmond Tutu sur le podium à New-York en 1990: « Il était avec moi, en 1990, à New York pour recevoir, tous deux, le Prix de la démocratie en Afrique, après notre mémorable conférence nationales souveraine de février 1990 au Bénin, un mois après la libération du vénéré président Nelson Mandéla…», rappelle l’ancien président Soglo dans le message de condoléances et d’hommage qu’il a rédigé. Dans ledit transmis au président sud africain, Cyril Ramaphosa pour rendre hommage à Mgr Desmond Tutu, décédé le dimanche 26 décembre, Nicéphore Soglo rappelle les qualités du défunt. Très fier d’avoir connu une personnalité de la trempe de Mgr Desmond Tutu, alors qu’il était premier ministre du Bénin, le président Soglo raconte que c’est à cette époque qu’il’ a été co-lauréat avec Mgr Desmond Tutu du “Prix de la démocratie en Afrique”. C’est d’ailleurs dans le cadre des préparatifs de leur participation à la cérémonie de remise dudit prix que Desmond Tutu était venu à Cotonou pour qu’ils se rendent en duo à la cérémonie de consécration en leur honneur à New York en1990.

Les différentes tentatives de diversions mises en place par la mère patrie alors qu’ils étaient en escale à Paris en direction des USA, n’ont pas émoussé l’ardeur du Nicéphore Soglo à se rendre jusqu’au podium à New-York, aux côtés de Mgr Desmond Tutu pour recevoir fièrement ledit prix dédiés aux célèbres personnalités qui ont fait la promotion de la démocratie.

( Voici l’intégralité du message de condoléances du président Soglo)