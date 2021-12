Championnat national de Lutte: L’édition 2021 tenue, des attentes comblées par Yves Azifan

Les lutteurs lors d’un combat

La Fédération béninoise de Lutte a organisé les 28 et 29 décembre 2021, à l’EPP Minnontin, la phase nationale de son championnat. Une quarantaine d’athlètes venus de 14 clubs et associations ont pris part à ce rendez-vous qui a comblé les attentes. Mais, avant la compétition, il y a eu la cérémonie d’ouverture officielle qui a connu la présence du représentant du président du Cnos-Béninois, Fernando Hessou et celui du ministre des Sports, Bonaventure Coffi Codjia. Au cours de cette phase protocolaire, le président de la fédération béninoise de Lutte, Yves Azifan a précisé que le souci de son comité «est de promouvoir une relève de qualité». «A cet effet, il y aura la détection des meilleurs talents qui bénéficieront d’une séries de formations afin qu’ils fassent parler de la lutte béninoise pour des années», a déclaré le président Yves Azifan avant de remercier le ministre des Sports Oswald HOMEKY pour son dynamisme qui rehausse le sport béninois et aussi le président du comité national Olympique et sportif béninois (Cnos ben), Julien Minavoa qui ne ménage aucun effort pour appuyer la fédération. Fernando Hessou, secrétaire général du Cnos Ben a, pour sa part, souligné que «si nous sommes très bons en lutte africaine, nous serons très bons en Lutte Olympique. Je salue la clairvoyance de l’instance pour avoir programmé la Lutte africaine et des démonstrations de la Lutte Olympique». Représentant le ministre des sports, le Directeur du Sport, Bonaventure Coffi Codjia a, quant à lui, souhaité une bonne fête sportive dans le fair-play à tous les combattants. Il a aussi invité les juges à faire preuve de grande impartialité lors des combats.

A préciser que la compétition a concerné les catégories 66 Kg, 76 Kg, 86Kg et 100Kg. Et démarrée par les matchs par équipe, elle a vu les sacres de Lions Lutte Club de Natitingou (meilleur équipe), Ayamoudou Nafiou des Buffles Lutte Club (meilleur athlète des 66kg), Abrouwehi Mohamed du Dynamique Lutte Club (meilleur athlète des 76kg), Dadé Zibo Abou et Guidani Zika Adamou de Dindi Lutte Club (respectivement meilleurs athlètes des 86kg et 100kg).

Voici le classement complet à l’issue du Championnat national de lutte africaine 2021

Combats par équipe

1er Lions Lutte Club de Natitingou

2è Dindi Lutte Club de Karimama

3è Buffles Lutte Club de Parakou

4è Panthères Lutte Club de Djougou

Combats individuels

66 Kg

1er Ayamoudou Nafiou (Buffles Lutte Club)

2è Marou Amadou (Dindi Lutte Club)

3è Clitou Amidou (Léopards Lutte Club)

76 Kg

1er Abrouwehi Mohamed (Dynamique Lutte Club)

2è Tossè Firmin (AS Ewlizo)

3è Mamoudou Alimou (Dindi Lutte Club)

86 Kg

1er Dadé Zibo Abou (Dindi Lutte Club)

2è Moumouni Adekouli (Buffles Lutte Club)

3è Mamam Rassizou (Dynamique Lutte Club)

100 kg

1er Guidani Zika Adamou (Dindi Lutte Club)

2è Assanti Fridaousse (Lions Lutte Club)

3è Salifou Yamilou (Buffles Lutte Club)

Anselme HOUENOUKPO