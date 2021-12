Examen des rapports des inspections générales: Scandale dans des lycées, collèges et ministères

Défaut de mise en place de la comptabilité des matières par les directions de l’Administration et des Finances de certains ministères, absence de signature des bénéficiaires de biens sortis des magasins, absence d’inventaire des matières dans les lycées et collèges, manque de fiabilité des fiches de stock qui sont parfois facilement manipulées par le comptable des matières : cas du Projet de Reboisement intensif du territoire national par des mesures incitatives, existence de dépenses inéligibles ou non justifiées dans la plupart des lycées techniques agricoles, défaut d’exhaustivité du versement des recettes hors budget dans certains ministère, non-respect de la procédure de rétrocession et de la clé de répartition des recettes générées par les activités des entités sous tutelle, utilisation des tickets-valeurs à des fins autres que celles des services : cas du chef du service administratif et financier de la Direction départementale du Cadre de Vie et du Développement Durable Ouémé-Plateau, qui a dépensé 2.200.000 FCFA de tickets valeurs à des fins personnelles, non-archivage des liasses comptables, non-reversement, dans les délais, des reliquats d’activités, et défaut de prélèvement et de reversement de la TVA et de l’ AIB par certaines structures ; etc. Ce sont là autant d’irrégularités révélées dans les rapports des inspections générales des ministères, examinés par le Conseil des ministres de ce mercredi 22 décembre 2021. En effet, au cours de la période sous revue, 197 rapports produits par 14 ministères, ont été reçus à la Présidence de la République. Leur examen a permis de constater ces insuffisances relatives à la gestion du patrimoine de l’Etat, à la performance ainsi qu’à la gestion administrative, financière et comptable des structures contrôlées. Ces manquements graves ont eu pour conséquence des moins perçus pour l’Etat s’élevant à la somme de 1.382.177.711 FCFA dont 88.889.578 FCFA sont déjà remboursés. Par ailleurs, le Conseil a instruit les ministres, chacun en ce qui le concerne, de faire mettre en débet par le ministre de l’Economie et des Finances, les personnes qui en sont responsables, sans préjudice des sanctions disciplinaires et/ou poursuites judiciaires auxquelles les intéressés s’exposent.

