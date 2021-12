Suite à sa condamnation par la Criet: Le Prof. Joël Aïvo a décidé de ne pas faire appel

Ce lundi 20 décembre clôt le délai de deux semaines accordé par les textes en vigueur au professeur Joël Aivo pour faire appel, à la suite de sa condamnation par la Criet le vendredi 06 décembre dernier à 10 ans de réclusion criminelle et à 45 millions d’amende pour des faits de « complot contre l’autorité de l’Etat » et de « blanchiment de capitaux ». Le Professeur Aivo et ses conseils ont plutôt écarté cette piste. Il n’y aura pas donc de procès au second degré. Le constitutionnaliste en prison aurait fait cette option parce qu’il dit ne pas croire à « l’impartialité » de la juridiction d’exception. C’est du moins ce qui ressort de l’entretien accordé par Me Robert Dossou, l’un de ses avocats et ancien président de la Cour constitutionnelle à la radio nationale. « Il n’y croit pas et moi non plus. J’ai un dossier, je l’ai étudié, techniquement j’ai dit ce que j’en pense » avoue Me Robert Dossou, exprimant aussi tout son étonnement quant à la décision rendue par la Criet. Et de poursuivre : « c’est la même chambre, une chambre à l’intérieur de la même pyramide coiffée par le même président à l’intérieur du même bloc, non ce n’est pas un appel ça » Quant à l’éventualité d’une grâce présidentielle pour libérer ces personnalités politiques, Me Robert Dossou pense que « cela ressort des prérogatives du chef de l’Etat et de son bon vouloir. »

Il faut rappeler que le Professeur Joël Aivo avait présenté sa candidature à la dernière présidentielle, mais son dossier a été rejeté par la Commission électorale nationale autonome (Cena), faute de pièces manquantes, notamment la fiche de parrainage. Il a été interpellé le vendredi 15 avril 2021, quatre jours après la tenue du scrutin le dimanche 11 avril et incarcéré à la prison civile de Missrété jusqu’à la tenue de son procès le lundi 6 décembre dernier.

Christian Tchanou