Intelligence Artificielle: L’Afria et Promethee NewSpace ouvrent de nouveaux horizons

Dr Eric Adja, Président de l’Afria

La salle de conférence de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (Ccib) a servi de cadre le jeudi 16 décembre dernier, au 2ème Forum Francophone sur l’Intelligence Artificielle. Une initiative de l’Agence Francophone pour l’Intelligence Artificielle (Afria) et la Ccib qui a réuni en présentiel et par visioconférence une vingtaine de participants autour de l’impact de l’IA dans les territoires et les villes.

‘’L’IA au service des territoires et des villes durables en Afrique : état des lieux, défis et perspectives’’. C’est le thème retenu pour ce deuxième forum francophone sur l’IA initié par l’Afria qui va ouvrir de nouvelles perspectives sur le monde numérique grâce à Newspace, une start-up française engagée dans l’univers numérique dans le développement des nano-satellites. Selon le développement du promoteur de Newspace, Sei Cabrol, il s’agit d’une nécessité de s’investir davantage dans le domaine digital en se dotant d’outils qui assemblent les caractéristiques susceptibles d’aider à relever la crise écologique et planétaire. Il s’agit de l’alliance du Newspace et du digital, des technologies spatiales et de l’Intelligence artificielle. « En initiant le Newspace, nous sommes capables d’offrir au gouvernement demandeur les potentialités du nano-satellite afin de faire de l’observation de la terre, un moyen fantastique d’observation pour prendre le pouls de notre planète », a-t-il expliqué. Une belle opportunité selon le président de l’Afria, Eric Adja. Prenant la parole, il a salué cette franche collaboration avec Promethee NewSpace. Une collaboration qui, pour lui, va conduire à un programme de formation en 2022 d’un cycle supérieur en IA et Newspace à destination des hauts cadres des administrations et des chefs d’entreprises en Afrique, pour des opportunités de partenariat et d’affaire dans le nouvel espace. Le président de l’Afria, Dr Eric Adja, n’a pas manqué d’exprimer sa gratitude au Gouvernement du Bénin et l’équipe de l’Afria pour l’organisation de ce forum qui va déboucher sur de nouvelles opportunités pour la promotion du partenariat entre Newspace et l’Afria. A son tour, l’Ancien président de l’Assemblée nationale Adrien Houngbédji et Président de la Fédération Adrien Houngbédji pour le numérique s’est réjoui du lancement prochain à Cotonou d’une formation Newspace grâce au partenariat avec l’Afria afin de contribuer et continuer la formation des jeunes sur l’IA. Il a saisi cette occasion pour saluer les efforts du Gouvernement du Chef de l’Etat, Patrice Talon, qui ne cesse d’œuvrer à faire du Bénin l’un des pays les plus dynamiques dans la formation sur l’IA. Présent à l’ouverture du Forum, le 1er vice-président de la CCIB Casimir Migan, a reconnu les mérites de l’Afria à travers son engagement dans le renforcement des capacités des jeunes béninois et africains dans la transformation du numérique et de l’IA en une véritable opportunité d’acquisition du savoir et de savoir-faire pour mieux gérer et protéger nos ressources. Au terme des allocutions, les participants ont eu droit à trois thèmes : ‘’Gouverner avec l’IA : Quels défis de transformations pour les collectivités territoriales en Afrique’’ ; ‘’Des villes africaines plus intelligentes : enjeux et opportunités en matière de recherche et de formation’’ ; ‘’Entreprenariat et Vivre Ensemble : l’IA des villes et territoires de demain en Afrique francophone’’.

Rastel DAN