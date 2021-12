Financement public des formations politiques, année 2021: Le parti FCBE s’en sort avec 258 millions sur 3 milliards de FCFA

Le chef de file de l’opposition Paul Hounkpè

258 millions FCFA. C’est le montant total des fonds encaissés par le parti Forces Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) dans le cadre des financements publics des formations politiques pour le compte de l’année 2021. Il l’a reçu en deux tranches. 129 millions, une première fois, il y a quelques mois et 129 millions pour la seconde fois la semaine écoulée des mains des responsables de la Commission électorale nationale autonome. C’est le trésorier général du parti Abdoul Briso Abdel-Aziz qui a donné ces précisons hier sur l’émission « 90 mn pour convaincre » de la radio nationale dont il était l’un des invités. «La répartition de ce financement tient compte de nombre de députés et du nombre de conseillers que nous avons. Or le parti FCBE n’ayant pas participé aux élections législatives 2019, n’a pas de député actuellement au parlement. Nous avons participé aux élections communales de 2020 et nous avons eu 261 conseillers. » a-t-il fait savoir. La cagnotte des 3 milliards mise cette année 2021 par le gouvernement pour ces financements publics étant partagée en tenant compte des députés et conseillers élus aux dernières élections, le parti FCBE avec ses 261 conseillers sur les 1817 au plan national, ne peut pas espérer mieux. Le reste des 3 milliards a été partagé entre les deux autres partis bénéficiaires, le Bloc Républicain et l’Union Progressiste, suivant les propositions dont ils sont destinataires.

A la question de savoir, ce à quoi serviront les fonds perçus par le parti FCBE, le trésorier général précisera qu’il y a des lignes bien définies par les textes en vigueur, entre autres, la formation des militants à la base, la formation à la citoyenneté, le remembrement des structures à la base, les investissements pour les bureaux des départements et des questions relatives au développement du parti.

Christian Tchanou