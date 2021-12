Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale: Le Bénin réélu à la présidence du Conseil des Ministres de la CIPRES

La photo de famille à la fin de la 31ème session ordinaire du Conseil des Ministres de la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale

Suite à la rencontre des experts de la prévoyance sociale des pays membres de la CIPRES tenue du 14 au 15 décembre 2021 à Cotonou, le Ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané représentant le Chef de l’État Patrice Talon a présidé le jeudi 16 décembre à l’hôtel Novotel Orisha de Cotonou la cérémonie d’ouverture des travaux entrant dans le cadre de la 31ème session ordinaire du Conseil des Ministres de la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES). Cette 31ème session s’est déroulée en présence des Ministres en charge de la Prévoyance Sociale des pays membres de la CIPRES. Cela a été l’occasion pour les Ministres en charge de la Prévoyance Sociale des pays membres de la CIPRES, de poursuivre les réflexions sur le devenir de la sécurité sociale dans leurs pays respectifs, ainsi que sur les stratégies et les politiques à mettre en œuvre pour assurer la protection de leurs populations contre les risques sociaux. Après avoir présenté les efforts du Bénin en matière de Protection sociale, le Ministre d’État s’est félicité des assises de Cotonou qui se tiennent à quelques jours d’une révolution sociale au Bénin. Il s’agit de l’assurance maladie qui sera rendue obligatoire pour tous, dès les premiers jours de l’année 2022. Cette révolution sera soutenue par la construction des hôpitaux de référence et d’un plan de recrutement du personnel. Lors des travaux, le Conseil des Ministres de la CIPRES a examiné et adopté les quinze points inscrits à l’ordre du jour. Au terme des assises, le Bénin s’est vu confier pour un nouveau mandat d’un an, la présidence de la CIPRES. C’est au Ministre du Travail et de la Fonction Publique Adidjatou A. Mathys d’assurer la présidence de la CIPRES. Elle a par ailleurs, fait la promesse de continuer à jouer pleinement jusqu’à la prochaine session ordinaire, le rôle qui lui incombe à la tête de l’institution, conformément aux textes qui la régissent et à leurs attentes. Elle a également invité tous les Ministres de la CIPRES à faire le lobbying nécessaire auprès de leurs gouvernements respectifs pour faciliter la mise en œuvre effective des décisions et recommandations issues de cette session ordinaire du Conseil des Ministres de la CIPRES pour le plus grand bonheur de leurs populations. A l’en croire, le Bénin pour sa part, ne ménagera aucun effort pour la traduction effective des décisions prises à Cotonou en actions concrètes dans l’intérêt général de sa population.

Edwige Totin