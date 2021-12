Soutenance de thèse à l’UAC sur l’Interconnexion dans la CEDEAO: Mawuèna Médéwou décroche son doctorat en génie électrique

« Contribution à l’étude pour l’interconnexion électrique des pays de la Cedeao ». C’est le thème développé par l’actuel directeur de l’administration et des ressources humaines de la CEB, Mawuéna Médéwou et qui lui a valu son diplôme de Docteur en génie électrique. Il a soutenu sa thèse ce 14 décembre 2021 devant un jury international en présence des proches et des amis à l’Ecole polytechnique d’Abomey-Calavi (Epac).

Les Etats de l’Afrique de l’Ouest ont l’intention d’intégrer l’exploitation des réseaux électriques nationaux dans un marché régional commun. Ce marché permettra d’assurer à moyen et à long terme, un approvisionnement d’électricité optimal, fiable et à un coût abordable aux populations des différents états. La mise en place de ce marché nécessite d’abord des études préalables pour le développement des moyens de production et de transport. La réussite du projet passe par l’indentification et analyse des défis en enjeux auxquels est confronté le secteur d’électricité. Un travail auquel s’est consacré l’actuel directeur de l’administration et des ressources humaines de la CEB, Mawuéna Médéwou. Il a ainsi durant trois années de recherches, collecté des données qui lui on permis de conclure que le secteur énergétique est confronté à plusieurs défis majeurs. Aussi, ajoute – t-il que le système électrique de la Communauté économique de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) présente quelques difficultés de synchronisation, néanmoins, la demande électrique en 2022 peut être satisfaite si les projets envisagés sont exécutés.

C’est donc la synthèse de tout ceci que l’impétrant a soumis à l’appréciation du jury international présidé par le Prof Antoine Vianou de l’Epac à l’Uac. Il était entouré de plusieurs autres enseignants du Bénin, du Togo, du Cameroun et de la France, qui sont intervenus en présentiel comme en visioconférence pour apporter des jugements sur le document. Après évaluation et délibération, le jury a apprécié la qualité du travail et la pertinence du sujet qui est d’ailleurs d’actualité. Il a trouvé que Mawuéna Médéwou est digne d’être élevé au rang de docteur de l’Uac. « Ce travail va permettre d’abord d’interconnecter, c’est-à-dire raccorder tous les pays de la Cedeao. En termes de bénéfice pour les pays, cela va leur permettre de pouvoir acheter l’énergie électrique partout où ils ont envie d’en acheter », a expliqué le nouveau docteur qui précise que le travail a été réalisé dans le cadre d’un accord de partenariat entre le WAP et l’école doctorale de l’Epac. « Cela veut dire que ce travail sera remis au WAP pour qu’elle puisse en inspirer pour pouvoir continuer les travaux d’interconnexion des pays de la Cedeao », a-t-il poursuivi.

Qui est Mawuéna Médéwou ?

Né le 15 août 1965 à Tsagba en République Togolaise, Mawuéna MEDEWOU a obtenu le Baccalauréat série Ti option Chaudronnerie Industrielle au Lycée Technique de Lomé, avec la mention BIEN en 1986. Il a obtenu la Licence Professionnelle en Génie Electromécanique à l’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs (ENSI) de l’Université de Lomé en 1990 avant d’exercer de 1990 à 1993 la fonction de Professeur d’Electrotechnique et de Physique au Lycée Technique de Lomé et Assistant de Travaux Pratiques au Laboratoire de Génie Mécanique de l’ENSI.

Le 1er juillet 1993, à la suite d’un concours recrutement organisé par la Communauté Electrique de Bénin CEB, il fut recruté en qualité d’Ingénieur de Maintenance Télécoms. Une année plus tard, il a été affecté à Nangbéto, où il exerça de 1994 à 2004 la fonction de Chef d’Entretien Electrique de la Centrale Hydroélectrique de Nangbéto. De 2002 à 2004, Monsieur MEDEWOU a suivi une formation continue à l’Institut de Formation Technique Supérieur (IFTS) où il fut sorti nanti du Diplôme d’Ingénieur de Conception Option Génie Electrique et nommé en juillet 2004, Directeur-Adjoint de la CEB Région Togo où il a servi jusqu’en janvier 2007 avant d’être nommé Directeur Régional de la CEB Bénin. Poste qu’il a occupé jusqu’en 2017 et accède le 10 octobre 2017 au poste de Directeur de l’Administration et des Ressources Humaines de la CEB, poste qu’il occupe jusqu’à ce jour.

MEDEWOU Mawuéna s’est inscrit en 2017 à l’Ecole Doctorale des Sciences de l’Ingénieur (ED-SDI) de l’Université d’Abomey-Calavi où il obtint en 2018, le Diplôme de Master de Recherche option Génie Electrique avant de s’inscrire en 2019 en première année de Thèse de l’Ecole Doctorale des Sciences de l’Ingénieur (ED-SDI) de l’Université d’Abomey-Calavi. Il a réalisé ses travaux de recherche au LETIA (Laboratoire d’Electronique, de Télécommunication et d’Informatique Appliquée) de l’Université d’Abomey-Calavi. Dans le cadre de ses travaux de thèse, il a pris part à quatre (04) conférences internationales et il a ré publié cinq (05) articles scientifiques.

Monsieur MEDEWOU Mawuéna est : – Membre du Comité de Gouvernance et des Ressources Humaines du WAPP. -Membre du Comité de suivi du RACEE (Réseau Africain des Centre d’Excellence et Electricité) au sein de l’ASEA. -Membre du Comité Scientifique de l’ASEA.

Yannick SOMALON