Quinquennat 2021-2026: Le 2ème PAG de Talon validé coûte 12.011 milliards de FCFA

« Renforcer la démocratie, l’Etat de droit et la bonne gouvernance », « Poursuivre la transformation structurelle de l’économie » et « Poursuivre l’amélioration du bien-être social des populations ». Ce sont les trois piliers du Programme d’action du Gouvernement (PAG) pour la période 2021-2026 adopté par le Conseil des Ministres de ce mercredi 15 décembre 2021. L’approbation de ce document fait suite aux diverses séances d’arbitrage organisées avec les ministères sectoriels d’une part, et du séminaire gouvernemental tenu ce lundi 13 décembre 2021 d’autre part. Globalement, il s’agira de consolider les acquis du quinquennat 2016-2021 et de maintenir le cap pour mieux accroître le bien-être individuel et collectif. Ledit programme vise à accélérer de manière durable le développement économique et social du Bénin. En effet, le PAG 2021-2026 fondé sur les objectifs stratégiques du Plan national de Développement 2018-2025, les cibles prioritaires de l’Agenda 2030 pour les Objectifs de Développement durable ainsi que les objectifs de l’Agenda 2063 de l’Union africaine, est le seul instrument de pilotage de l’action gouvernementale au cours du quinquennat. A ce titre, il servira pour la programmation des activités des ministères, des agences et autres structures, de même que pour l’élaboration et la mise en œuvre du budget de l’Etat. En outre, la mise en œuvre de l’ensemble des actions, réformes et projets planifiés au titre du quinquennat nécessitera des ressources financières estimées à 12.011 milliards de FCFA dont 3.431 milliards de FCFA sont déjà disponibles. La proportion des ressources publiques représente 48% contre 52 % pour le secteur privé, a fait savoir le Porte-parole du Gouvernement lors de la présentation du relevé du Conseil des Ministres. Aussi a-t-il souligné que le volet social prend une part importante du PAG. « En effet, outre les impacts sociaux induits par les réformes et projets relevant des deux premiers piliers, les actions sociales proprement dites représentent 32% du montant global du PAG, soit 3.779 milliards de FCFA », a déclaré le Porte-parole du Gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji.

Les salaires des travailleurs bientôt revalorisés

Parmi les réformes majeures prévues, il convient de souligner celles relatives à la revalorisation des salaires des travailleurs. A cette fin, le Gouvernement engagera des discussions avec les partenaires sociaux pour convenir des modalités de sa mise en œuvre. De même, le Gouvernement œuvrera à rendre l’administration publique plus productive et performante au service du développement économique et social, tout en accordant une importance de premier plan à la réduction du train de vie de l’Etat. Au cours de cette même réunion hebdomadaire, les Ministres ont approuvé le cadre d’orientation, le cadrage macroéconomique, le mode de financement ainsi que le mécanisme de suivi-évaluation, en vue de favoriser l’exécution diligente de ce Programme.

Laurent D. Kossouho