Bitumage de la route Okéo-Savè: Les populations d’Okéo envoient un émissaire au Président Talon

Hommes, femmes et jeunes présents à la séance d’échange

L’Ecole primaire publique centre d’Okéo a abrité, le dimanche 12 décembre 2021, une rencontre fraternelle de partage, d’échanges et de reconnaissance des populations d’Okéo au Président Patrice Talon pour le bitumage de la route Okéo-Savè. Cette rencontre a connu la présence du Directeur général des infrastructures et président du parti de Moele-Bénin, Jacques Ayadji, du Chef d’arrondissement de l’Okpara, des autorités religieuses et royales, des personnalités et cadres de la localité, des artisans puis des populations fortement mobilisées.

Le démarrage effectif du bitumage du tronçon Okéo-Savè a été l’occasion pour les populations d’Okéo de toucher du doigt la réalité de l’engagement du Président de la République pour le bien-être des communautés à la base. Il s’agit d’une réalisation rendue possible grâce à l’accompagnement des cadres loyaux et déterminés à l’atteinte des objectifs du Programme d’actions du Gouvernement (PAG). En vue d’exprimer leur gratitude au Chef de l’Etat Patrice Talon et à toutes les personnes qui ont contribué à la concrétisation de ce projet, les populations d’Okéo, arrondissement de l’Okpara dans la commune de Savè ont tenu le dimanche dernier une importante séance d’échanges fraternels à laquelle a pris part le Directeur général des infrastructures et président du parti Moele-Bénin, Jacques Ayadji. Selon Séraphin Hounvidé, porte-parole de la délégation des cadres qui a porté l’invitation des populations d’Okéo au président Jacques Ayadji, les populations sont marquées positivement par le pragmatisme du Chef de l’État, Patrice Talon et son sens d’écoute ainsi que le leadership administratif, technique et politique de leur frère Jacques Ayadji. En effet, les populations bénéficiaires des grands programmes et projets du PAG, avec notamment le bitumage en cours du tronçon Okéo-Savè, de la RNIE 5 de l’axe routier Kétou-Savè, tiennent à exprimer leur reconnaissance au Président Talon et surtout l’encourager à poursuivre dans cette dynamique. C’est la raison pour laquelle hommes, femmes et jeunes d’Okéo ont spécialement invité leur frère Jacques Ayadji qui suit de bout en bout l’exécution dudit chantier pour le missionner officiellement aux fins de remercier le Chef de l’État et surtout lui demander de construire le pont sur l’Okpara. A en croire Bernard Gobou, chef de l’arrondissement de l’Okpara, les populations d’Okéo sont très satisfaites de l’intérêt que le Président Patrice Talon porte au développement de leur localité à travers la concrétisation de ce bitumage. Au nom des populations de son arrondissement, il a indiqué que par le bitumage du tronçon Okéo-Savè, le Président Talon a fait œuvre utile. Satisfaites de la gigantesque infrastructure en cours de construction, les populations d’ Okéo ont réitéré leur ferme soutien au Chef de l’État et à son Gouvernement et les ont exhortés à continuer sur cette lancée en poursuivant jusqu’au bout le projet de bitumage avec l’érection du pont sur le fleuve Okpara, pour soulager leurs peines. Pour la représentante des femmes, Marie Soadé Obognon, par la construction du pont sur l’Okpara à la hauteur d’ Okéo, le Gouvernement du Président Talon va honorer la mémoire des disparus du naufrage qui a emporté plusieurs fils du village. Abondant dans le même sens que cette dernière, les populations fortement mobilisées pour la circonstance, ont unanimement demandé au Directeur général des infrastructures, Jacques Ayadji de bien vouloir dire un merci franc et sincère au Président Talon et lui souffler à l’oreille qu’elles attendent encore beaucoup de lui, notamment, l’érection du Pont sur le fleuve Okpara. Sa majesté Banlè, chef de terre d’Okéo, après avoir prié pour la longévité du chef de l’État, a spécialement invité le président du parti Moele-Bénin à porter à la connaissance du Président Talon le vœu d’Okéo de voir réaliser le pont sur l’Okpara ainsi que d’autres doléances majeures dont notamment l’’ouverture des voies à l’intérieur du village, la réalisation d’ouvrages d’Adduction d’eau pour la fourniture en eau potable, l’électrification du village avec surtout la pose de lampadaires au bord de la voie en construction et à l’intérieur du village, ainsi que l’ouverture de voies dont: Okéo-Sandéou-Kaboua, Sandéou-Alafia, Okéo-Akafia, Okéo-Monka-Djabata-Igbodja. Le chef de terre d’Okéo a aussi adressé une invitation spéciale au président de la république de venir en personne à Okéo dans la prochaine semaine ou tout au moins pour procéder en personne à l’inauguration officielle de la route okéo-savè ou la lancement de la construction du pont sur l’Okpara. Surpris par l’initiative de reconnaissance spontanée à laquelle il est convié, le Directeur général des infrastructures et président du parti Moele-Bénin, Jacques Ayadji a remercié les populations d’Okéo pour le soutien qu’elles apportent au Président Patrice Talon surtout à la dernière présidentielle où le duo présidentiel a fait un KO retentissant à Okéo. Il a ensuite a remercié ses parents d’ Oké-owo et a promis rendre compte au chef de l’État de cette merveilleuse rencontre de reconnaissance. Jacques Ayadji n’a pas manqué de demander aux populations d’Okéo de toujours soutenir le chef de l’État, puis il les a rassurés de toujours croire en la personne du Président de la République qui est préoccupé par le développement des communautés. Il a, pour finir, promis rendre fidèlement compte au Président Talon et lui faire part des doléances majeures d’Okéo, notamment la réalisation du pont sur l’Okpara, la réhabilitation du réseau hydraulique, l’électrification de la localité etc.

L’appel du parti Moele-Bénin aux populations

Profitant du déplacement à Okéo du premier responsable de leur formation politique, les membres de la section communale du parti Mouvement des Elites Engagées pour l’Emancipation du Bénin (Moele-Bénin) ainsi que sa cellule d’Okéo se sont fortement mobilisés pour réserver un accueil chaleureux au président Jacques Ayadji. Cette formation politique de la majorité présidentielle a également saisi l’occasion de ce rassemblement en l’honneur du Président de la République pour exhorter ses militants et toute la population d’Okéo à davantage soutenir le Président Talon afin de l’encourager davantage à poursuivre l’œuvre de redressement du Bénin. Le coordonnateur communal du parti Moele-Bénin s’est également réjoui de la confiance que porte Okéo en la personne du président Jacques Ayadji dont le parti milite beaucoup pour la jeunesse.

Laurent D. Kossouho