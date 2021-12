Adoption de la loi des finances 2022: Les députés accordent 2.541 milliards au gouvernement

Les députés de la 8ème législature sous l’égide du Président Louis Gbèhounou Vlavonou ont examiné et adopté le jeudi 9 décembre 2021 le budget général de l’État, gestion 2022. Ce budget s’élève à 2.541.203.000.000 FCFA contre 2.985.046.000.000 FCFA en 2021 soit une baisse de 14, 87%.

Les députés de la 8ème législature ont examiné et adopté au cours de la séance plénière du jeudi 9 Décembre 2021, le budget général de l’Etat, gestion 2022. A cette occasion, le gouvernement était représenté par le ministre de l’économie et des finances, Romuald WADAGNI et ses collaborateurs. Le budget général de l’État pour la gestion 2022 est équilibré en emploi et en ressources à un montant total de 2541, 2 milliards de FCFA, ce qui correspond à un accroissement de 3,6% par rapport à la loi de finances 2021 et une baisse de 14,8% par rapport à la loi de finances rectificative de 2021. En 2022, les dépenses d’investissement s’élèvent à 812 milliards de FCFA.

Au titre du budget de l’Etat, gestion 2022, on note une tendance haussière des dépenses sociales. Cela s’explique par la vision annoncée par le Président de la République pour le quinquennat 2021-2026. Ainsi les dépenses sociales ont, entre 2016 et 2021, enregistré une hausse de 200%. Au titre de ces dépenses, le gouvernement envisage la poursuite et l’accélération de plusieurs chantiers à forts impacts social sur la période 2021-2026. De même, le gouvernement prévoit l’extension du Programme national intégré des cantines scolaires (PNASI) pour atteindre 75% des écoles publiques dès la rentrée 2021-2022, pour impacter 1 million d’enfants. L’autre volet important est l’atteinte des cibles des ODD relatives à l’eau pour tous.

Sur la période 2016-2021, les dépenses d’investissement public du Gouvernement ont presque triplé, affichant une hausse de 117%. En 2022, les dépenses d’investissement s’élèvent à 812 milliards de FCFA, en baisse de 2% par rapport à la loi de finances rectificative 2021 et en hausse de 3,6% par rapport à la loi de finances initiale 2021. Signalons que la répartition des dépenses d’investissement tient compte de deux facteurs à savoir l’accroissement du capital productif et l’inclusion sociale. Ainsi donc, 60 % des crédits d’investissements sont consacrés aux logements, aux équipements collectifs et aux affaires économiques; 38,5 milliards FCFA, soit environ 5% des investissements sont affectés à la construction d’infrastructures sanitaires et la construction d’infrastructures d’accueil dans les écoles, lycées et universités représente 74,4 milliards FCFA.

Les changements majeurs au cœur de la loi de finances 2022

En dehors du fait que la loi des finances, gestion 2022 est élaborée dans un contexte de relance économique internationale, il urge de faire ressortir les changements majeurs qu’elle renferme. D’une part, pour la première fois, le budget général de l’Etat est présenté en mode programme, marquant l’aboutissement d’un long processus de modernisation de la gestion budgétaire en République du Bénin. Cette structuration des dépenses budgétaires autour des programmes et des dotations remplace la présentation usuelle en chapitre. De ce fait, le Budget général de l’État, gestion 2022 contient : 87 programmes budgétaires dont 279 actions et 1961 activités, et 15 dotations. D’autre part, 2022 marquera le déploiement d’un nouveau Système d’information de gestion des finances publiques (SIGFP) et la refonte et la modernisation des outils de gestion (manuels de procédure, nomenclature budgétaire, guide d’élaboration des instruments budgétaires, etc..).

Fidèle KENOU