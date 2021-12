Renforcement du plateau technique sanitaire: Le Cnhu bientôt doté d’un scanner de dernière génération

Un scanner 64 barrettes/ 128 coupes avec option cardio. C’est l’équipement de génération récente dont le Conseil des Ministres de ce mercredi 8 décembre a autorisé l’acquisition et l’installation au profit du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga (Cnhu) de Cotonou. Ce scanner est destiné à optimiser les prestations de l’hôpital et lui permettre d’assurer certains examens spécifiques liés au cœur en l’occurrence. En effet, il s’organise au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga (Cnhu) de plus en plus des missions de chirurgie cardiaque à cœur ouvert et il est envisagé la réalisation de la cardiologie interventionnelle avec la mise en place d’un pôle de compétences dédié. Raison pour laquelle, le Gouvernement a marqué son accord pour l’acquisition et l’installation dudit équipement.

Laurent D. Kossouho