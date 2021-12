Pour une société plus inclusive: Moele-Bénin en réjouissance avec les personnes handicapées

Le parti Moele-Bénin a célébré avec l’Association nationale des sourds-muets, la journée internationale des personnes handicapées ce 3 décembre 2021 dans la commune d’Abomey-Calavi à travers un déjeuner. L’objectif de cet acte posé par Jacques Ayadji et les siens est de favoriser le brassage entre les personnes en situation de handicap et celles sans handicap, et montrer aux uns et autres que le handicap n’est pas une fatalité.

« Ensemble avec les personnes en situation de handicap pour un Bénin prospère ». C’est le message autour duquel a porté cette journée de réjouissance et de vivre ensemble avec ses frères et sœurs vivant avec un handicap qu’a organisé le parti des jeunes élites de Jacques Ayadji. Message d’encouragement, de prise de conscience envers les personnes vivant avec un handicap, chants, danses, déjeuner… Rien n’a manqué à cette réjouissance. Prenant la parole au cours de cette célébration, le président de l’Association des sourds et muets du Bénin, Emmanuel Sounou Yorou dit « Yes » a exprimé la joie qui l’anime en cette réjouissance inédite. « C’est à cette célébration rendue possible grâce à l’engagement inclusif de notre parti politique, Moele-Bénin, que revient le mérite de cette lueur d’espoir que vous pouvez voir sur chaque visage ici présent » a-t-il indiqué en ajoutant qu’une nouvelle page de leur histoire est entamée pour ne laisser que le témoignage dont les résultats seront dignes d’être cités dans les quatre coins de notre pays. A sa suite, le président du parti Moele-Bénin, Jacques Ayadji a fait savoir que la raison pour laquelle, le parti est engagé à communier avec les personnes vivant avec un handicap. Pour lui, c’est de rappeler à tous les Béninois et à toutes les Béninoises ainsi qu’à l’humanité tout entière qu’ils sont des êtres humains avec un parcours rendu difficile par la vie. « C’est pour dire haut et fort à tout le monde qu’être en situation de handicap n’est pas synonyme d’incapacité », a-t-il déclaré. Très engagé à la situation des personnes vivant avec un handicap, Jacques Ayadji a déclaré la célébration du concept « Bénin inclusif » pour tous les 6 novembre pour son parti politique Moele-Bénin. Cette date est celle de la signature d’adhésion de l’Association des sourds et muets du Bénin au Parti politique Moele Bénin. Il est à noter que cette réjouissance entre dans le cadre de la célébration de la journée mondiale des personnes vivant avec un handicap dont le thème est : «S’engager à bâtir une société plus inclusive où toutes et tous peuvent développer et mettre à profit leur capacité ».

Yannick SOMALON