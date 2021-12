Suite aux attaques perpétrées dans des localités: L’armée bande ses muscles et se déploie dans le Nord-Bénin

Les villes de Banikora et de Porga dans le nord Bénin sont désormais sous haute sécurité. Et ceci, après des attaques terroristes survenues respectivement à Banikaora le 30 novembre 2021 et à Porga dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 02 décembre 2021. Des attaques qui ont occasionné deux morts et des blessés graves dans le rang des forces armées béninoises. Au moins deux djihadistes ont été aussi neutralisés sur place. Face à cette situation et la psychose qui règne désormais dans la zone, l’armée Béninoise y a renforcé sa présence depuis vendredi dernier. Des patrouilles des forces de défense et de sécurité sont visibles dans les deux régions, selon une source locale. Un lourd contingent a été déployé sur le terrain avec de puissants armements de guerre. Les forces sont en alerte maximale pour faire face à l’ennemi et à toute menace, assure l’Etat-Major à Cotonou. Les forces présentes ne manquent pas non plus de communiquer avec les populations locales à travers des séances de sensibilisation en cours, tout en les appelant à l’extrême vigilance. Dans un communiqué en date du jeudi 02 décembre 2021, l’armée béninoise les a cependant invitées à continuer de vaquer normalement à leurs activités quotidiennes.

Christian Tchanou