Audiences au cabinet du Maire à l’hôtel de la ville: Le Maire Atrokpo reçoit du soutien pour le développement de Cotonou

Le Maire de Cotonou Luc Sètondji Atrokpo

Le Maire de la ville de Cotonou Luc Sètondji Atrokpo a tenu le vendredi 3 décembre 2021 à son cabinet, une séance de travail avec plusieurs personnalités et membres d’institutions reçus en audience. Le tout premier à avoir échangé avec l’Edile de la ville a été le Directeur Général Ecobank Bénin, Lazare Noulékou. Les deux personnalités ont échangé sur le projet d’enrôlement des ‘’zémidjans’’ exerçant sur le territoire de la ville. Une initiative ambitieuse de l’équipe municipale qui entend réorganiser ce secteur afin qu’il profite mieux à ses acteurs.

A sa suite, le Maire Atrokpo a reçu une équipe du Projet d’Adaptation des Villes aux Changements Climatiques (Pavicc) dont Cotonou est l’une des quatre communes bénéficiaires. La tenue de cette audience s’inscrit dans le cadre d’une mission d’assistance technique en prélude à la mise en œuvre de ce vaste programme gouvernemental qui permettra à la ville de Cotonou de faire face efficacement au phénomène des inondations. En effet, le démarrage de ce projet avait fait l’objet le 17 novembre dernier, de la signature de deux contrats au ministère du cadre de vie. Les travaux concernent l’extension des collecteurs W et XX situés respectivement dans le 2ème et 13ème arrondissement ainsi que la réalisation de 6,2 km de voirie pavée. Présent à cette audience, le Directeur Général de la Société de Gestion des Déchets Solides du Grand Nokoué Valéry Lawson a échangé avec l’Autorité Municipale sur la question de l’assainissement et de la salubrité dans la métropole. Très heureux de la vision du Chef de l’Etat qui a su créer cet instrument intercommunal dont l’efficacité n’est plus à démontrer, le Maire Luc Sètondji Atrokpo a félicité le DG de la SGDS-GN Valéry Lawson et la Présidente de son Conseil d’Administration Olga Prince-Dagnon pour le travail qu’ils abattent quotidiennement pour le bien être des populations du Grand Nokoué.

Edwige Totin