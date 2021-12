Pour une prise en charge des enfants touchés par le SIDA : Bolloré Transport & Logistics signe un accord de partenariat avec l’ONG RACINES

Dans le cadre de la commémoration de la journée mondiale de lutte contre le SIDA célébrée le 1er décembre dernier, Bolloré Transport & Logistics au Bénin a une fois encore témoigner son engagement dans la lutte contre l’épidémie. Il s’agit d’un accord de partenariat que Bolloré Transport & Logistics Bénin et Bénin Terminal ont signé ce jour avec l’ONG RACINES. Ladite cérémonie de la signature de cet un accord de partenariat a eu lieu dans leurs locaux situés à Agla-Akplomé dans le 13ème arrondissement de Cotonou et a pour objectif de soutenir financièrement la prise en charge des enfants atteints du virus du SIDA qui sont également pensionnaires du centre. Cette nouvelle initiative prévoit plus particulièrement de mettre à la disposition de ces enfants un programme de soutien à la scolarisation ou à l’apprentissage, un suivi médical et psychologique approprié et un accompagnement nutritionnel adéquat afin d’accompagner les mères de ces jeunes enfants pour favoriser leur autonomisation. Selon les explications du Directeur général de Bénin Terminal Yann Magarian, le but visé par cet accord de partenariat est de contribuer à l’amélioration et au renforcement des services offerts par le centre Racines pour une meilleure prise en charge des personnes vivant avec le VIH. « Nous tenons à remercier l’équipe de Racines pour son accueil et surtout pour les belles actions qu’elle mène en faveur de la jeunesse», a fait savoir le Directeur général de Bolloré Transport & Logistics Bénin Pierre Ngon.

À propos de Bolloré Transport & Logistics au Bénin

Bolloré Transport & Logistics au Bénin est un partenaire portuaire et logistique de référence au Bénin. Opérateur du premier réseau de logistique intégré en Afrique, Bolloré Transport & Logistics multiplie les efforts et les investissements pour accélérer l’intégration de l’Afrique dans le marché mondial. Au Bénin, l’entreprise emploie près de 1 300 personnes à travers 5 filiales qui déploient leurs activités dans les secteurs ferroviaire, logistique et maritime (consignation, manutention, transit). Confiant dans le potentiel de développement du pays, Bolloré Transport & Logistics investit sur le long terme au Bénin.

Edwige TOTIN