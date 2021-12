Passage du ministre des infrastructures et du transport devant la commission budgétaire: De nombreux chantiers routiers annoncés pour 2022

Le ministre des infrastructures et des transports Hervé Hêhomey

151 milliards 835 millions 899 mille Fcfa, c’est le montant du projet de budget du ministère des infrastructures et des transports pour la gestion 2022. C’est un budget en accroissement de 46% par rapport à celui de 2021. Le Ministre Hervé Yves Hehomey a expliqué que la majorité de ce budget sera consacré aux investissements en raison des nouveaux projets qui démarrent en 2022.

« Je viens de présenter à la Commission budgétaire de l’Assemblée nationale le projet de budget du ministère des infrastructures et des transports pour l’exercice 2022. Alors, ce budget pour 2022 est établi à 155 milliards 699 millions 451 mille FCFA. Il se décompose en 3 milliards 863 millions 553 mille FCFA pour le fonctionnement et en termes d’investissement, nous sommes à 151 milliards 835 millions 899 mille FCFA. Par rapport à l’année 2021, ce budget est en accroissement de 46%. Les dépenses de fonctionnement ont connu une légère augmentation de 2% tandis que les investissements ont connu une hausse de 48%. Vous comprenez donc que nous avons mis beaucoup plus dans les investissements compte tenu des nouveaux projets à démarrer au cours de l’année 2022, de la nécessité de poursuivre et d’achever les actions engagées au cours de l’année 2021 et surtout aujourd’hui, nous avons une question de maintenance et d’entretien du réseau routier. Vous savez que les dernières pluies ont été particulièrement intenses. Ceci a impacté notre réseau routier et il est urgent pour nous de procéder à la réhabilitation, parfois à la reconstruction de certains ouvrages et même de certains axes routiers (…) Les Béninois devront attendre de nous, mieux que par le passé. Nous allons poursuivre sur la même lancée. Nous allons attaquer quelques projets emblématiques. Il y a le contournement Nord de Cotonou pour lequel nous avons quasiment fini les études. Nous comptons au cours du premier semestre de l’année prochaine lancer les premiers appels d’offres pour les travaux. Il y a le dédoublement en deux fois deux voies de la route inter-Etats N°2 (La section Cotonou-Bohicon-Dassa). Il aura un échangeur à Sica Toyota en partenariat avec la Coopération japonaise et à la descente de cet échangeur, nous avons le point zéro du projet dont je parle (…) Il y a également la liaison Sèmè/Porto-Novo en deux fois deux voies avec la construction d’un nouveau en deux fois deux sur la lagune de Porto-Novo. Nous avons d’autres projets, notamment Nikki-Kalalé, Kota-Kouandé-Pèhunco, Parakou-Béroubouay, Ouidah-Kpomassè, Tiélé-Matéri-Cobly, Guéné-Karimama, Godomey-Pahou-Ouidah, Anséké-Ouèssè, Bohicon-Tindji-Zakpota, Djougou-Pèhunco-Kérou-Banikoara, Béroubouay-Kandi-Malanville, Adounko-Porte du non retour, Banikoara-Kérémou, Bétérou-Tchaourou, Ouèdo-Tori, Pahou-Tori, Wadon-Adjarra-Mèdédjonou-Porto-Novo et ses bretelles, Guessou Sud-Fo Bouré-Sinendé, Kétou-Idigny-Igbodja-Savè, Porto-Novo-Avrankou-Igolo…etc (…) Les axes sont nombreux. Il y a des axes en terre, des axes aménagés bitumés, des réhabilitations…

Les réactions des députés selon le Ministre Hervé Hèhomey

« Moi j’ai toujours été impressionné et même ému par l’intérêt que nos députés portent aux questions d’infrastructures. A chaque fois, ils apportaient leurs contributions. Ça a été une séance constructive au cours de laquelle je leur ai présenté les projets les contraintes du gouvernement en termes de budget, les routes à aménager et à bitumer, les routes en terre que nous avons envisagées, le réseau à réhabiliter, la construction de nouveaux ouvrages. De l’avis général, ce qui se dégage, c’est un peu un engouement à la chose… »

Propos recueillis par Fidèle KENOU