Championnat D’Afrique De Boxe WPBF: Loko Clément déjà en Côte-d’Ivoire pour son combat contre Olamoyero Adetunji

Le champion béninois avec sa ceinture

Le champion d’Afrique de boxe Wpbf du Bénin Clément Loko sera, le samedi 4 décembre 2021, sur le ring à Yamoussokro en Côte-d’Ivoire, pour un combat titre en jeu. Il sera face au Nigérian Semiu Olamoyero Adetunji qu’il avait battu le 29 mai dernier, mais qui a souhaité le combattre de nouveau.

Cette fois-ci, les deux boxeurs se donnent rendez-vous à l’espace Mo Faitai de Yamoussokro (à 16h16) pour ce duel inédit qui s’annonce rude. Et déjà, la délégation du boxeur béninois composée du coach Aristide Kpessou, son assistant Ali Zoulkilfou et du chef de la délégation Edgard Adoukonou, et bien entendu, le boxeur lui-même, est déjà en Côte-d’Ivoire. «L’enjeu est que, s’il (Clément) gagne, il va conserver définitivement la couronne et sera désormais dans le top 20 des éliminatoires du championnat du monde francophone, version Wbc», a confié Edgard Adoukonou. «Pour cela, le staff technique a travaillé comme il le faut pour mettre notre boxeur dans les conditions optimales devant lui permettre de vaincre», a-t-il ajouté avant d’informer que le pugiliste béninois doit faire attention au Nigérian qui ne voudra pas se faire battre pour la deuxième fois de suite par celui que les fans appellent «La Panthère». Avant son départ, Clément Loko a confié que son objectif final est «de ramener la ceinture Wpbf (World professionnel Boxing Fédération) de cette expédition ivoirienne de façon définitive».

A souligner que plusieurs combats sont également au programme de ce gala de boxe notamment le combat d’exhibition entre le chouchou de la boxe togolaise Prince Lorenzo et l’Américain Jonathan Felton. Tout ceci, sous le regard attentif de la star américaine de boxe Ridick Bowe.

Lire la Fiche technique de Clément Loko

Nom : Loko

Prénoms : Aliou Clément

Date de naissance : 27 décembre 1996

Catégorie : Poids plume

Taille : 1m65

Palmarès : 6 fois champion du Bénin chez les amateurs ; 45 combats amateurs dont 6 défaites ; 08 combats professionnels dont 6 par KO et une défaite

Titre : Double Champion d’Afrique en titre Wpbf (World Professionnel Boxing Fédération)

Anselme HOUENOUKPO