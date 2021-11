Cinéma: Bientôt un code pour réorganiser et valoriser le secteur

Les cadres du ministère en charge de la culture et les acteurs du cinéma ont tenu un atelier de réflexions la semaine dernière à Bohicon pour la finalisation de l’avant-projet de loi portant Code de l’industrie cinématographique en République du Bénin. Cette réforme intervient après la création de la Galerie nationale pour insuffler un nouveau dynamisme au marché de l’art et la création du Centre national de théâtre, entre autres. Cet atelier a connu la participation des cinéastes, producteurs, réalisateurs, promoteurs de festivals cinématographiques et des personnes ressources. Outre ceux-ci, le ministère du tourisme, de la culture et des arts a associé à cette rencontre les cadres de la Commission des lois, de la Commission culture de l’Assemblée nationale, de la direction de la codification et de la législation du ministère de la justice et de la législation ainsi que la cellule juridique du ministère du numérique. Cette panoplie d’acteurs de divers secteurs a été mobilisée afin de rassurer l’ensemble des acteurs culturels, notamment ceux du 7è art, quant à la volonté et la dynamique du ministre Jean-Michel Abimbola de doter le Bénin, in fine d’un code innovant pour la promotion de l’industrie cinématographique. L’avant-projet de loi étudié par les participants comporte une centaine d’articles. Son adoption permettra de réorganiser le sous-secteur de la cinématographie à travers, la définition et la reconnaissance officielle des différentes branches d’activités de l’industrie cinématographique, la définition des conditions d’exercice de la profession cinématographique, le renforcement des capacités et compétences du Centre national de cinéma et de l’image animée (Cncia) en vue d’une meilleure promotion de l’industrie cinématographique au Bénin.

Laurent D. Kossouho