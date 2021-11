3ème édition du Séminaire sur la Justice Commerciale: Les acteurs renforcés pour le rayonnement du monde des affaires au Bénin

Le présidium à l’ouverture des travaux du séminaire

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation, Séverin Maxime Quenum a procédé le jeudi 25 novembre 2021, à l’ouverture de la 3ème édition du séminaire sur la justice commerciale. Ces travaux de deux jours qui se sont tenus à Grand Popo, ont été l’occasion pour les participants de s’aguerrir pour une meilleure prise de décisions et de plaidoyer pour l’amélioration du climat d’affaires.

« La protection du bail commercial à l’épreuve du non-paiement des loyers et de la réalisation des garanties immobilières ». Tel est le thème de ce 3ème séminaire sur la justice commerciale auxquels ont pris part les opérateurs économiques et investisseurs, les Partenaires techniques et financiers (Ptfs) du secteur de la justice et enfin des acteurs des secteurs judiciaire et bancaire du Bénin. En effet, ce rendez-vous entre la justice et le monde des affaires est une initiative du Tribunal de commerce de Cotonou et du Conseil des investisseurs privés au Bénin. Dans son mot de bienvenue, le président du Tribunal de commerce de Cotonou (Tcc), William Kodjoh-Kpakpassou, a exprimé sa profonde gratitude au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation pour son engagement personnel et surtout sa participation de bout en bout aux travaux de ce séminaire sur la justice commerciale. Il n’a pas manqué également d’exprimer sa gratitude à tous les Ptfs pour leur soutien sans faille en vue de l’atteinte des objectifs du présent atelier bénéfique aux acteurs du monde bancaire. Renchérissant ses propos, le président du Conseil des investisseurs privés au Bénin, Roland Riboux, a précisé que cette rencontre est un véritable creuset d’échanges constructifs, d’orientation pour une meilleure prise de décisions et de plaidoyer pour l’amélioration du climat d’affaires. Pour l’Ambassadeur de France près le Bénin, Marc Vizy, le climat des affaires au Bénin est aujourd’hui propice aux investisseurs français. Quant à Jean-Jacques Golou, vice-président de l’Association professionnelle des banques et établissements financiers du Bénin, il a félicité le Tribunal de commerce de Cotonou pour ses efforts dans la gestion des contentieux et a également plaidé pour le renforcement de cette juridiction à travers l’installation de la Cour d’appel commerciale. Ouvrant les travaux, le Ministre de la Justice et de la Législation, Séverin Maxime Quenum a rappelé que l’objectif du gouvernement à travers ce conclave, est d’améliorer de manière significative le climat des affaires au Bénin, de promouvoir les investissements afin de parvenir à un net recul de la pauvreté et un meilleur progrès social. Il a pour finir, émis le vœu que sortent de ces assises, des propositions concrètes qui contribueront en vue du rayonnement du monde des affaires au Bénin mais aussi dans l’espace Ohada pour le bonheur des populations. Au cours des travaux, les participants ont eu droit à des panels sur les thèmes : «La protection du bail commercial» ; «La pratique de la réalisation des garanties immobilières et du recouvrement des créances bancaires» ; «Le recouvrement des créances par voie de saisie immobilière à l’épreuve des contraintes fiscales».

Rastel DAN