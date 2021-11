Tournoi régional Ouest de rugby à 7: Les sélections béninoises déjà au point pour le challenge !

Les 27 et 28 novembre 2021, se tiendra au stade Paa Joe de Kumasi (Ghana), le Tournoi régional Ouest 2021 de rugby à 7 des seniors. A ce rendez-vous, le Bénin sera engagé à travers deux équipes. Une féminine et l’autre masculine. Lesquelles équipes ont bouclé leur préparation. Elles ont tenu leur dernière séance d’entrainement le mercredi 24 novembre 2021 au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Une séance à l’issue de laquelle, joueurs, les joueuses, entraineurs et responsables fédéraux se disent confiants pour atteindre le podium à l’issue de la compétition.

En effet, cinq jours durant, le sélectionneur national adjoint, Evrard Gbozinkpa et ses assistances ont travaillé d’arrache-pied pour mettre les joueurs et joueuses d’aplomb. «Nous avons bien travaillé avec nos ambassadeurs. Durant la mise au vert on a pu travailler sur la mêlée, la touche, le coup d’envoi et le jeu Moralement, physiquement, techniquement et tactiquement, ils sont prêts pour aller remporter des victoires», a laissé entendre Evrard Gbozinkpa au terme de cette ultime séance de réglages avant de confier que «les joueurs et joueuses sont motivés et savent ce qu’on attend d’eux ». Elias Acladje a, pour sa part reconnu en tant que capitaine de l’équipe masculine du Bénin de rugby à 7, que lui et ses partenaires sont conscients de la tâche qui les attend. «Nous avons un défi à relever qui est de remporter des victoires. Nous nous sommes bien préparés et sommes prêts. Nous avons visionné quelques matchs de nos adversaires et analysés leurs jeux. Nous nous sommes donnés à fond dans le travail et nous ne voulons pas décevoir le Bénin», a-t-il promis. Capitaine de l’équipe féminine, Moussiatou Kalouwa a informé que «le groupe se sent bien». «Nous sommes toutes unies. Car, au rugby, c’est ensemble on gagne», précise-t-elle avant d’ajouter que les coaches n’ont pas manqué de leur devoir vis-à-vis d’elles. Et qu’il leur revient maintenant de bien défendre les couleurs du Bénin, de faire honneur au pays, aux coaches et à elles-mêmes. Présent à cette séance, le président de la Fédération béninoise de rugby, Faustin Dahito, a salué la détermination avec laquelle toutes les composantes des deux équipes ont travaillé. «J’ai senti qu’il y a eu une amélioration sur le plan technique et en général», a-t-il lancé avant de faire remarquer que l’objectif du Bénin à cette compétition est d’être parmi les trois premiers pays sur les 8 engagés. Il estime que le rugby béninois doit avancer car, «il faut que notre pays émerge aussi dans cette discipline». A souligner que la délégation du Bénin quitte Cotonou ce jeudi 25 novembre au petit matin et que parlant de pays participants, on chez les hommes le Bénin, logé dans le groupe A avec le Ghana, pays hôte, le Mali et le Niger, la Côte d’Ivoire, logé dans le groupe B avec la Sierra Léone, le Burkina Faso et le Togo. Cinq équipes féminines, toutes classées dans un groupe unique, seront à ce rendez-vous à savoir le Ghana, pays hôte, la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso, le Togo et le Bénin.

Voici les compositions des sélectionnées béninoises

Équipe homme

Elias Acladje (capitaine)

Expédit Ele

Pierre Sossounon

Lincaël Agbede

Alain Akowanou

Armistice Houessou

Marius Kokouvi

Marcel Adamaze

Imourou Sabam

Abdoulaye Mori

Junior Gamavo

Luc Akplogan

Equipe féminine

Moussiatou Kalouwa (capitiane)

Leïlath Fousseni

Aminatou Mare-Gobi

Rolande Kola

Emmanuella Loubawo

Pamella Agbogbo

Soria Assouhan

Miradore Egbekou

Agnès Houngbo

Erika Ahoyo

Florence Bekou-Ekpo

Rachidatou Agueou

Anselme HOUENOUKPO