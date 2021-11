Ligue Pro du Bénin: La 5e journée se dispute le week-end prochain

Les joueurs de Loto Popo déterminés à vaincre leurs adversaires

Championnat national de football (1ère division), la Ligue Pro du Bénin va se poursuivre avec la 5e journée qui aura samedi et dimanche prochains. Prévus zone par zone, les matchs vont permettre de voir quelles sont les équipes qui maintiennent la dragée haute et lesquelles sonneront leur réveil pour enfin lancer leur saison.

Incontestable leader de la zone A, Buffles sera au repos pour cette journée. C’est donc des tribunes que ces joueurs suivront les rencontres de leurs challengeurs. Le samedi 27 novembre, Damissa qui sort d’une défaite sera face à Cavaliers Fc, heureux vainqueur de Real Sport pour sa dernière sortie, à Nikki. Pendant ce temps, au stade municipal de Parakou, Real sport rivalisera avec Dynamo de Parakou qui n’avait laissé aucune chance à Damissa Fc il y a une semaine. Les autres rencontres de la poule se tiendront le dimanche et opposeront Takunnin à Béké Fc à Kandi et Dynamique à Panthères, au stade Atchoukouma de Djougou.

Dans la Zone B, Loto Popo Fc qui était au repos, fera son retour à la compétition le dimanche pour un des chocs de la zone. L’équipe championne en titre recevra à Grand Popo, Tonnerre de Bohicon qui a une statistique de 4 matchs 3 victoires et une défaite. Avant ce face à face qui s’annonce électrique, on aura le samedi, Dynamo Abomey vs Hodio puis Soleil Fc vs Energie à Lokossa.

Le choc de la zone C restera inéluctablement l’affiche Requins Fc vs As Cotonou. Et pour cause, ces deux formations peinent à retrouver leur marque dans cette édition de la Ligue Pro. Toutes les deux tenues en échec lors de la précédente journée, ces formations auront à cœur de vaincre, afin de renouer avec les bonnes performances. Les joueurs financés par la Cnss, muets devant les buts après leur 5-0 infligé d’entrée à l’As Police, voudront mettre fin à leur série de 3 match 0 but inscrit. Le match aura lieu le samedi, à Calavi. Ce même samedi, les deux équipes ayant tenu tête aux Requins et à l’As Cotonou seront en opposition. Et c’est Eternel Fc qui accueillera Upi-Onm au stade René Pleven d’Akpakpa.

Dans la zone D, Ayéma neutraliser par AsVO croisera l’équipe qui a créé la surprise de la journée précédente. Il s’agit du tombeur des Dragons (2-0), la Jeunesse Athlétique de Kétou. Le match se déroulera à Pobè. Alors qu’au stade Charles de Gaulle, Dragons accueillera AsVO pour certainement corriger son échec de la 4e journée. Ce que AsVO ne laissera surement pas passer quand on sait que le club de l’Agetur ambitionne de terminer dans le top 4 pour pouvoir disputer la Super Ligue Pro.

Calendrier du week-end

Samedi 27 novembre 2021

Zone A

Damissa-Cavaliers Fc à Kikki

Real Sport-Dynamo Par à Parakou

Zone B

Dynamo Ab-Hodio Fc, à Abomey

Soleil Fc-Energie Fc

Zone C

Requins Fc-As Cotonou, à Calavi

Eternel Fc-Upi Onm, à René Pleven

Zone D

Ayema-Jak, à Pobè

Dragons-AsVO, à Charles de Gaulle

Dimanche 28 novembre 2021

Zone A

Takunnin Fc-Béké Fc, à Kandi

Dynamique Fc-Panthères, à Djougou

Zone B

Espoir-Usb, à Savalou

Loto Popo-Tonnerre fc à Grand Popo

Zone C

Sitatunga-Adjidja F, à Calavi

Coton Fc-As Police, à Ouidah

Zone D

Sobemap-AO, à Avrankou

Jsp-Djèffa Fc, à Jean-Pierre Gascon

Anselme HOUENOUKPO