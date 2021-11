4ème session ordinaire du Conseil Municipal de Cotonou: Le Maire Luc Atrokpo convie les conseillers pour lundi prochain

Conformément aux dispositions de la loi 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin, le maire de la ville de Cotonou Luc Sètondji Atrokpo convie les conseillers municipaux de la commune de Cotonou à la 4ème session ordinaire de l’année 2021. Encore appelée session budgétaire, cette session s’ouvrira le lundi 29 novembre prochain dans la salle de délibération du Conseil Municipal.

Essentiellement dédiée à l’étude et au vote du budget primitif de la commune, exercice 2022, la 4ème session ordinaire de l’année 2021 s’annonce à grand pas à la municipalité de Cotonou. Une activité importante pour la ville dont l’édile convie tous les conseillers municipaux afin qu’elle se déroule dans la plus dans un esprit participatif et au grand bonheur des cotonoises et cotonois. En effet, en dehors de la présentation et la validation des rapports trimestriels d’activités du Maire et des commissions permanentes du Conseil Municipal, les conseillers seront amenés à examiner les grandes lignes du Programme Annuel d’Investissements (PAI) au titre de l’année 2022 de la commune.

Le point d’orgue de cette session sera donc l’examen et le vote du budget primitif gestion 2022 de la ville de Cotonou. Un budget élaboré sur la base d’une approche participative prenant en compte les réelles aspirations des différentes couches sociales. Il s’agira du deuxième budget primitif qui sera voté à l’ère de la quatrième mandature de la décentralisation. A tout ceci s’ajoute la présentation d’une communication relative aux missions du Maire et d’autres délégations de la commune de Cotonou en dehors du territoire national pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022, sans oublier les questions diverses. Les travaux se dérouleront alors lundi, mardi et mercredi prochain et permettront aux distingués élus de se pencher sur les dossiers et préoccupations majeures touchant notamment à l’amélioration des conditions de vie de leurs administrés.

Yannick SOMALON