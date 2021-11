Sortie officielle des ex-militants Fcbe de Singré à Copargo: Bio Tchimtchimssi confond ses détracteurs et réaffirme son adhésion au Br

Les anciens militants du parti Force cauris pour un Bénin émergent (Fcbe) de l’arrondissement de Singré dans la commune de Copargo n’entendent plus marchander leur soutien au Secrétaire général national du parti Bloc Républicain (Br), le Ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané. Ils l’ont fait savoir ce samedi 20 novembre à l’occasion d’une sortie publique sous l’égide du leader Fcbe, Bio Tchimtchimssi. En effet, après leur démission du parti Fcbe courant septembre et octobre 2021, tous les militants à la base de cette formation politique ont porté leur choix sur le parti Bloc républicain comme leur destination. Cette décision qui a été mal digérée par leurs élus communaux qui avaient, quelques jours plutôt, déposé leurs valises dans une autre formation politique, avait suscité beaucoup de polémiques. Aussi des rumeurs font-elles état de ce que Bio Tchimtchimssi, suppléant du Maire de Copargo aurait fait un autre choix que celui du parti Bloc Républicain. Ce qui n’est pas vrai. Sans aller du dos de la cuillère, ce dernier a alors saisi sa base pour situer l’opinion publique. À le croire, ces informations relèvent de la manipulation politique. En effet, il soutient que le Secrétaire général national du parti Bloc Républicain, Abdoulaye Bio Tchané a toujours été mal compris et l’heure a sonné pour que chaque citoyen de la Donga se mobilise derrière son combat. Pour le coordonnateur communal du Bloc Républicain, Bernard Matchi, les nouveaux adhérents au parti Bloc Républicain de la commune de Copargo doivent rester sereins et faire fi des manipulations de l’opinion publique.

Laurent D. KOSSOUHO