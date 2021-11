Projection budgétaire des affaires étrangères et de la coopération au Parlement: Agbénonci annonce le renforcement de l’action diplomatique

Le ministre des affaires étrangères et de la coopération a présenté devant la commission budgétaire de l’Assemblée nationale, le jeudi 18 Novembre 2021, les grandes lignes du budget de son ministère, gestion 2022. De 22 milliards de Fcfa en 2021, ce budget passe à 16 milliards en 2022 en raison de la réforme en profondeur de l’appareil de l’Etat qui touche aussi le secteur de la diplomatie. Pour 2022, le ministre Aurélien Agbénonci a annoncé le renforcement de l’action diplomatique du Bénin et le renforcement du Bénin à l’étranger.

« Vous savez que parce que notre pays s’est engagé dans une réforme à profondeur de l’appareil de l’Etat et que cette réforme touche le secteur de la diplomatie, nous sommes dans une tendance baissière. Donc, je passe d’un budget de 22 milliards Fcfa à un budget de 16 milliards pour l’exercice 2022 avec une augmentation de l’utilisation des moyens modernes. On va gérer l’appareil diplomatique avec l’adoption de méthodes de travail différentes pour pouvoir faire en sorte que les objectifs puissent être atteints. On peut faire plus avec moins lorsqu’on est bien organisé comme le dit le président de la République. Au cours de l’année 2022, on doit s’attendre à un renforcement de l’action diplomatique du Bénin et au rayonnement du Bénin à l’étranger. C’est un nouveau programme qui essaie de reprendre avec les objectifs qui étaient connus et que nous avons avec l’équipe du ministère sous le leadership du président de la République réadapté. Ça c’est le premier projet. Le deuxième projet sera sur la protection des intérêts du Bénin, des ressortissants béninois à l’étranger, mais aussi l’amélioration de la qualité de nos services diplomatiques et consulaires parce que lorsque l’on est ressortissant d’un pays et que ce pays est de plus en plus approuvé et respecté dans le monde, on a besoin aussi de services de qualité. La dématérialisation, la modernisation de l’administration publique qui a affecté le secteur de la diplomatie doit nous conduire à donner à nos compatriotes ici comme ailleurs pour ce qui concerne la diplomatie, pour ce qui concerne les affaires étrangères, des services de meilleure qualité. C’est l’engagement qu’on a pris devant le président de la République. C’est le travail que nous essayons de faire avec lui et ensuite, cette réforme passe par la modernisation de notre administration. Plus de 160 services sont en ligne et nos compatriotes peuvent y accéder à l’étranger. Je ne dis pas que tout est parfait. Je dis que nous évoluons. Je dis que nous avons reçu beaucoup de satisfaction de la part de nos compatriotes de la diaspora, mais qu’il y a encore beaucoup d’amélioration à faire. C’est un long voyage. Nous l’avons bien commencé et nous avons des indicateurs qui sont plutôt positifs et ma détermination, celle de l’équipe avec laquelle je travaille, c’est de faire en sorte que nous confirmions ces résultats-là…

Les préoccupations des députés

…Les députés ont d’abord commencé par nous féliciter parce que nous sortons d’une belle période. Nous sommes en train de vivre les lendemains de notre présence exceptionnelle dans les médias internationaux par cette action que, grâce à la détermination du président de la République, nous avons lancée en 2016 à savoir celui du retour des trésors royaux du Bénin. Les députés ont tenu à nous féliciter pour ce travail. Ils ont souhaité que je transmette leur haute appréciation au président de la République. Ils ont souhaité que nous puissions poursuivre ce travail. Donc, les demandes de restitutions de nos biens culturels vont continuer. La deuxième chose que les députés ont exprimée, c’est la qualité du service au niveau du département. J’ai pu leur dire qu’il ne s’agit du travail du seul Ministre. Il s’agit du travail des équipes qui travaillent avec moi. Il s’agit aussi du travail du coach principal du pays qu’est le Chef de l’Etat. Et cela, les députés l’ont ressenti. Tout ce que nous avons pu faire sur les passeports, la rapidité des réactions pour certaines sollicitations, la réactivité des services (…) Je leur ai dit que notre rôle est de faire en sorte que ce travail puisse se poursuivre pour satisfaire nos compatriotes… »

Fidèle KENOU