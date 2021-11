Croisade contre la pandémie de la Covid-19: Maires et leaders religieux s’engagent aux côtés du Gouvernement

Les deux ministres du Gouvernement face aux leaders religieux et maires présents à la rencontre

Le Gouvernement du Bénin a initié le jeudi 18 novembre 2021, des séances d’échanges avec les maires des 77 communes et les leaders des congrégations religieuses. Ces deux rencontres d’échanges conduites par le Ministre d’État Pascal Irénée Koupaki et le Ministre de la Santé Benjamin Hounkpatin entrent dans le cadre de la campagne intensive de vaccination contre la pandémie de la Covid-19 pour une durée de 60 jours au profit des populations, lancée le mardi 16 novembre 2021. Elles ont pour objectif de mobiliser ces acteurs de premier plan pour une participation massive des populations et des fidèles à la campagne intensive dont l’objectif est de les protéger des conséquences néfastes de la pandémie de la Covid-19. Au cours de ces rencontres qui ont également connu la présence du représentant Résident de l’OMS, Dr Mamoudou Harouna Djingarey, du Préfet du Littoral Monsieur Alain Sourou Orounla et du Président de l’ANCB, le maire de Cotonou Luc Atrokpo,, le Ministre de la Santé a présenté le tableau sombre des trois vagues meurtrières de contamination qu’a connu le Bénin et mis un accent particulier sur une quatrième vague qui se pointe à l’horizon. D’où l’urgence pour les populations de se vacciner au cours de cette campagne accélérée où plus de 1 000 équipes sont mobilisées et des vaccins sûrs et efficaces déployés dans toutes les communes et dans tous les arrondissements. « Chers maires, chers leaders religieux, ce n’est pas la vaccination qui tue. C’est la Covid-19, notre ennemi commun qui tue. Et c’est pour ça que nous devons nous vacciner massivement », a déclaré Benjamin Hounkpatin. A l’occasion, le Ministre d’Etat Pascal Irénée Koupaki a exprimé la disponibilité du Gouvernement à œuvrer pour une fructueuse collaboration en vue d’une importante adhésion des populations et des communautés religieuses à la campagne de vaccination lancée. « J’en appelle à la responsabilité de tous. De proche en proche, cette sensibilisation fera tâche d’huile pour l’atteinte des objectifs », a-t-il dit. Les Maires et les leaders des congrégations religieuses ont saisi l’occasion pour remercier le Gouvernement pour toutes les actions entreprises pour assurer la sécurité sanitaire aux populations face à la pandémie de Covid-19. Ils ont à l’unanimité, marqué leur engagement à travailler aux côtés du Gouvernement pour relever le défi de l’amélioration de la couverture vaccinale au terme de la campagne. Ils n’ont pas manqué de solliciter son accompagnement à travers la mise à disposition d’informations précises pour contrer l’infodémie ambiante qui essaime.

Rastel DAN