4e journée Ligue Pro/Zone C: As Cotonou encore sans succès

Les joueurs de As Cotonou contre Coton Fc

La Ligue Pro a livré son verdict de la 4e journée dans la Zone C. Avec Coton Fc, leader (au repos), cette zone a vu As Cotonou réaliser une nouvelle contre-performance. L’équipe n’a pas pu décrocher sa deuxième victoire après 4 journées cette saison. Après un séduisant 5-0 contre As Police, pour son entrée en matière, l’équipe que gère la CNSS ne parvient plus depuis 3 matchs à s’imposer de nouveau. Face à Éternel Fc, ce samedi 20 au stade René Pleven d’Akpakpa, elle a été contrainte au partage des points. Ceci, après un nul et vierge (0-0), incompréhensible des supporters. Ce score fait suite à la défaite (1-0) concédée à Ouidah face à Coton Fc (3e journée) et au nul (0-0) enregistré face à Aspac (2e journée). Ainsi, As Cotonou totalise 5points et se place à la 4e place contraire aux attentes. La formation coachée par Youssouf Thyamiou doit donc se redéployer pour se remettre dans le sens de la marche vers l’avant.

0 but depuis 3 matchs, inquiétant !

L’équipe a démarré le championnat avec un cinglant 5-0. Cinq buts qui sont l’œuvre de Joseph Édé (triplé) et Soumaila Hounkpè (doublé). Et depuis, l’équipe ne parvient plus à se mettre en évidence. Son attaque reste muette. Aucun but marqué face aux portuaires, aux cotonculteurs et ce samedi face aux joueurs d’Éternel Fc. Un manque d’expression des attaquants qui inquiète plus d’un. Il amène à se poser des questions sur la qualité du travail qui se fait et aussi sur l’organisation du jeu.

Puisque, pour gagner, il faut marquer des buts et il faut bien avoir une organisation qui doit permettre cela. Thyamiou Youssouf et ses collaborateurs doivent revoir leur proposition afin de lâcher les chevaux pour qu’ils commencent par dérouler.

Plusieurs autres matchs disputés

Outres cette rencontre, il y a aussi d’autres qui ont été disputées dans la zone. C’est le cas du face à face As Police-Adjidja Fc qui a vu les policiers mettre les militaires hors d’état de nuire. Les poulains de Omer Dossougbeté, bien organisés se sont imposés par la plus petite des marques (1-0). Suffisant pour leur permettre d’avoir un succès dans cette compétition.

Dans la Zone A, Buffles Fc continue sa course en bon leader. Le club parakois a renvoyé Takunnin Fc à ses leçons par un score de 3-0. Pendant ce temps, l’autre club de Parakou, Dynamo Fc, ne laissait aucune chance à Damissa Fc et s’impose à lui par 3 buts à 1.

Dans la Zone B, on a enregistré les victoires de Soleil Fc sur Hodio (0-2) à Comè et de Tonnerre sur USB (1-0) à Bohicon. Quant à Dadjè Fc et Espoir de Savalou (1-1, à l’arrivée) ainsi qu’Energie Fc de la Sbee et Dynamo d’Abomey (1-1, à l’arrivée), ils ont réussi a décroché un point pour cette journée.

Dans la Zone D, les échecs retentissant des Dragons, battus 2-0 par la Jeunesse Athlétique de Kétou, et de la Sobemap, surpris par Asos (1-0) ont retenu les attentions.

Voici tous les résultats de la 4e journée dans chaque Zone

Zone A

PANTHÈRES-BÉKÉ 1-2

DYNAMO Par-DAMISSA FC 3-1

CAVALIERS-RÉAL SP 2-0

BUFFLES-TAKUNNIN FC 3-0

Zone B

HODIO-SOLEIL 0-2

DADJÈ FC-ESPOIR FC 1-1

TONNERRE-USB 1-0

ÉNERGIE-DYNAMO D’ABOMEY 1-1

Zone C

AS COTONOU-ÉTERNEL FC 0-0

ASPAC-SITATUNGA FC 0-0

AS POLICE-ADJIDJA FC 1-0

UPI-ONM-REQUINS FC 0-0

Zone D

DJEFFA FC-AO (n’a pas été joué)

ASVO-AYÉMA FC 0-0

JAK-DRAGONS FC 2-0

ASOS-SOBEMAP SPORT 1-0

Anselme HOUENOUKPO